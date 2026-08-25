天工機械人運動會亮眼：Ultra400米快人類5秒　Omni障礙賽斬金牌

第二屆世界人形機械人運動會亮點頻出。在8月23日舉行的400米（大型組）決賽上，天工隊以38.15秒成績奪冠。該成績快於由南非運動員范尼凱克保創造的人類400米世界紀錄43.03秒，這一紀錄保持十年之久。8月24日的400米障礙賽上，天工Omni順利跨越輪胎、濕滑路面等多重障礙，以4分11秒44的成績奪冠。



在8月23日舉行的400米（大型組）決賽上，天工隊以38.15秒成績奪冠。（新華社）

綜合內媒《紅星新聞》、《紫牛新聞》等報道，入圍400米（大型組）決賽的共有4支隊伍，分別是榮耀雙馳戰隊、驚鴻動力隊、追風仔仔隊和天工隊。其中，前三隊使用的均為榮耀「閃電」機械人，天工隊使用的為天工Ultra機械人。

賽場上，機械人蓄勢待發，奮力奔跑。最終，天工隊成績為38秒15，追風仔仔隊成績為39秒45，驚鴻動力隊成績為39秒66，第四名榮耀雙馳戰隊成績為40秒08。據悉，在預賽中，完賽並晉級的6位機械人成績都在42秒內，全部超過人類世界紀錄。

8月23日下午，在400米小型組（身高≤1.4米）決賽中，天工機械人以45.66秒的成績奪冠，這也是天工隊繼400米大型組奪冠後，在同一天完成的「大型組+小型組」雙冠軍。比賽中，該機械人跑姿獨特，身體前傾、雙臂大幅擺動，奔跑過程中做出類似「雙手掩面」的害羞動作，在網絡上走紅。

天工Omni機械人奔跑過程中做出害羞動作，在網絡上走紅。（央視）

8月24日舉行400米障礙賽。此前憑藉「捂臉害羞跑」的走紅的天工Omni機械人，代表天驕隊出戰，最終以4分11秒44的成績強勢奪冠，上海智元隊、天工隊分獲亞軍、季軍。

天驕隊機械人在400米障礙賽中通過「濕滑路面」障礙。最終，它以4分11秒44的成績獲得冠軍。 （新華社）

據了解，本次400米障礙賽賽道難度全面升級，設置了交叉斜坡、蹺蹺板、搖擺輪胎陣、梅花樁、低網匍匐區與高台翻越等多重關卡，全面考驗人形機械人的地形適應能力與動態平衡性能。比賽現場，天工Omni機械人全程行進狀態平穩，從容繞樁、穩健跨越輪胎障礙，在複雜地形中始終保持精準步態，順利通過全部關卡衝線奪冠。