女遊客印尼粉紅沙灘浮潛溺斃　打卡點暗流多已有3名中國遊客遇難

8月25日，印度尼西亞網紅景點科莫多國家公園（Komodo National Park）粉紅沙灘發生一宗浮潛意外，一名中國女遊客在該海域浮潛時溺水，最終搶救無效不幸身亡。



印尼粉紅沙灘近年在中國社交平台熱爆，但該海域水底暗流與涌流情況極為複雜，過去已多次發生同類慘劇，今年7月15日，一對中國夫婦浮潛時遭巨浪捲走身亡；去年6月18日，一名30歲黑龍江女遊客在沙灘拍照時被強流捲走身亡。



中國女遊客在印尼網紅打卡點浮潛溺亡。（極目新聞）

綜合《極目新聞》、《紅星新聞》報道，據目擊者和多名中國遊客透露，事發於當地時間25日上午，當時涉事女遊客在粉紅沙灘與兩名同伴分頭行動，她獨自下水游泳，但沒穿救生衣，沒想到碰到離岸流，隨後發生意外。

當地海域看似平靜，該海域水底暗流與湧流情況極為複雜。（小紅書）

遊客徐女士表示，她早上10時左右到達粉紅沙灘，之後便看到有人將涉事女遊客抬到船上做心肺復甦，但最終搶救無效身亡。有目擊者表示，「在船上看到對面有工作人員在用衝浪板轉運溺水者」，另有中國遊客透露，當地導遊透露意外發生在9點半左右。

位於科莫多國家公園的粉紅沙灘近年在中國社交平台熱爆。（小紅書）

位於科莫多國家公園的粉紅沙灘近年在中國社交平台熱爆。（小紅書）

據悉，位於科莫多國家公園的粉紅沙灘近年在中國社交平台熱爆，成為不少中國遊客前往印度尼西亞旅遊時必到的出海浮潛打卡熱點。然而，當地海域看似平靜，該海域水底暗流與湧流情況極為複雜，安全風險往往被遊客低估。曾有遊客反映當地潛水管理鬆散，部分導遊甚至鼓勵遊客不穿救生衣。

中國夫婦印尼浮潛遭巨浪捲走亡 警方：下水未穿救生衣且無人監管

此前，已有3名中國遊客在科莫多國家公園附近海域發生意外。今年7月15日，一對中國夫婦在科莫多國家公園附近浮潛時遭巨浪捲走身亡，警方證實二人當時未穿救生衣且無專人監管；去年6月18日，亦有一名30歲黑龍江女遊客在粉紅沙灘拍照時被強流捲走身亡。