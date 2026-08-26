習近平將出席上合峰會　赴吉爾吉斯斯坦和埃及進行國事訪問

8月30日至9月3日，國家主席習近平將出席在比什凱克舉行的2026年上海合作組織峰會，並對吉爾吉斯斯坦、埃及進行國事訪問。



國家主席習近平。（新華社）

據新華網消息，外交部發言人林劍表示，今年是上海合作組織成立25周年。25年來，成員國秉持「上海精神」，堅持團結合作，推動上合組織發展成為世界上幅員最廣、人口最多、發展潛力巨大的綜合性區域合作組織，成功探索出一條新型區域合作的道路，樹立新型國際關係的典範。

林劍表示，今年比什凱克峰會期間，習近平將同與會各國領導人就新形勢下，深化上合組織各領域合作，以及當前重大國際和地區問題深入交換意見。中方願同各方一道推動比什凱克峰會進一步凝聚共識，為促進地區各國安全穩定和發展振興，推動構建人類命運共同體作出積極貢獻。

2023年，國家主席習近平與吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫會談。（新華社）

林劍指，2025年習近平主席同吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫3次會晤，引領中吉合作進入快速發展的「黃金期」。

訪問期間，習近平將同扎帕羅夫舉行會談，就雙邊關係、重點領域合作以及國際和地區形勢深入交換意見，並出席各項國事活動。中方期待同吉方一道，以此訪為契機，推動兩國全方位互利合作高質量發展，進一步豐富中吉命運共同體內涵，造福兩國人民。

2022年，國家主席習近平在利雅德會見埃及總統塞西。（新華社）

林劍指出，埃及是最早同新中國建交的阿拉伯和非洲國家。近年來，兩國政治互信不斷深化，各領域合作成果豐碩，人文交流日益頻繁，多邊協作緊密有效。中埃全面戰略夥伴關係實現跨越式發展，迎來歷史最好時期，成為發展中國家團結協作、互利共贏的典範。

此次訪是習近平主席時隔10年再次對埃及進行國事訪問，適逢中埃建交70周年，對兩國關係發展具有承前啟後、繼往開來的特殊重要意義。