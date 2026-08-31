港大上海張江基地二期啟用　張翔指港大經費僅清華一半：科研相當

香港大學在上海張江基地二期啟用，新增AI實驗室、智慧計算研究院等多項教研設施，推動跨學科探索及科研創新。8月30日開幕式在港大上海張江基地舉行，同時舉行人工智能實驗室簽約及揭牌儀式。



港大校長張翔表示，將依託上海創新科技與產業優勢，推動港大與產業夥伴在人工智能及相關前沿領域探索合作。張翔致辭的時候提到，港大的經費「是清華大學的一半」，但港大的科研產出、學術排名「應和清華大學相當的，甚至還要高一點」。



張翔強調港大具備高效優勢，並指港大作為中國在QS世界大學排名中排名最佳大學，坐擁眾多頂尖學者，有信心在未來引領教育改革，為國家「教育強國」願景貢獻。



張翔也提到，大學的唯一目標已經不是獲取知識，「有批判性思維，想到別人沒有想到，這個就是所謂的創造力，這些東西培養是不太容易的，所以要求我們巨大的改變，我們的學科，甚至跨學科的培養。以前我們都是在教室裡面培養人才，下面要和企業合作，一起培養人才。」

據了解，港大與影禾醫脈、宇樹科技和強腦科技等企業合作成立聯合實驗室，又與智元、加速進化等機械人企業簽署合作備忘錄。