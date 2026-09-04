中國啟動｢國際地月立方星座大科學計劃｣：2030年完成衛星發射部署

《新華社》報道，2026年深空探測（天都）國際會議上提到，中國正式啟動國際地月立方星座大科學計劃，擬聯合多個國家在地月空間部署衛星群，立體組網開展空間環境監測、伽馬射線暴探測、月球資源勘探等工作，初步計劃2030年左右完成全部衛星發射部署，填補全球地月空間系統性觀測空白。



地月空間從地球低軌道延伸至距地球約200萬公里，是人類拓展活動空間的新空域，也是未來載人登月與月球基地建設的核心活動區域，國際深空探測學會副理事長胡朝斌指出，「我們期待和全球夥伴一道，共同拓展人類對深空宇宙的認知邊界」。

中國已成功構建由三顆衛星組成的地月空間三星星座，將聚焦地月空間遠距離逆行軌道（DRO）開展深入科學研究。

據了解，長期以來，人類對地月空間認知主要依賴單點探測，存在時空覆蓋不足、關鍵區域數據匱乏等問題，亟需開展系統性連續觀測。

據介紹，此次大科學計劃將在地月共振大橢圓軌道、環月軌道等位置部署衛星群。30顆重量不超過30公斤的12U立方星，將分6批部署至1∶3地月共振大橢圓軌道，組成空間環境監測、伽馬射線暴探測星群。依託多星多點同步觀測，可完整捕捉空間天氣事件演化過程，將伽馬射線暴定位精度提升至亞角秒級。

中國已成功構建由三顆衛星組成的地月空間三星星座，將聚焦地月空間遠距離逆行軌道（DRO）開展深入科學研究。

該計劃由深空探測實驗室與國際深空探測學會共同發起，亞太空間合作組織支持，確立「聯合設計、免費搭載、經費各擔、科學數據共享」的國際合作原則。中方統一研制高能粒子成像、空間磁強計、伽馬射線暴探測三套標準載荷，免費向合作方提供。項目還將開展技術培訓、制定統一接口標準，助力發展中國家深度參與深空探測。

目前，泰國、塞爾維亞、埃及、塞內加爾、印度尼西亞等多國科研機構已加入該計劃，第一階段工程研制已啓動，衛星、載荷、測控等大系統總體方案論證即將完成。項目建成後，將推動地月空間探測從單點斷續模式向網絡化連續觀測轉變，為載人登月生命安全及地月空間環境前沿科學研究提供核心數據支撐。