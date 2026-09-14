中國地震局與蘋果公司磋商　推進地震預警接入iOS系統

中國地震局9月14日在官網「公眾留言」欄目回覆網民建議時表示，中國地震台網中心正在與蘋果公司溝通，爭取盡早實現地震預警信息接入iOS系統。這已是中國地震局自2025年以來至少第三次就此事公開回應，但雙方至今仍未達成最終協議。



目前，中國大陸地區蘋果手機用戶仍只能通過微信小程序接收該局統一發佈的地震預警信息。



目前，中國大陸地區蘋果手機用戶仍只能通過微信小程序接收該局統一發佈的地震預警信息。（果仁）

iPhone用戶多次反映收不到預警

據內媒《觀察者網》，中國地震局與蘋果公司就地震預警接入iOS系統的溝通已持續多年。2023年甘肅積石山地震發生時，大量用戶反映自己的iPhone未收到預警，相關話題登上熱搜。

當時蘋果客服回應稱，該功能需要當地有關部門提供探測信息，「目前暫不具備此功能」，並建議用戶下載第三方App。

當地網民稱，甘肅地震時7部蘋果手機均無地震預警。（網絡圖片）

2025年9月，中國地震局監測司在回覆公眾諮詢時首次明確表示，「正在積極對接相關市場主體，推進地震預警信息接入iOS系統功能」。

同年12月，官方透露更具體進展，稱地震部門「已與蘋果（中國）有限公司就地震預警信息安全接入iOS系統進行多輪磋商，目前暫未接入」，雙方仍處於談判階段。

中國官方稱地震部門「已與蘋果（中國）有限公司就地震預警信息安全接入iOS系統進行多輪磋商，目前暫未接入。」（GettyImages）

安卓已系統級內置 iPhone權限受限

據了解，國產安卓手機如華為、小米、榮耀、OPPO、vivo等，已將地震預警功能直接集成到操作系統中，擁有最高權限，能突破靜音或勿擾模式強制提醒用戶。

目前，iPhone在中國大陸地區並未內置地震預警服務，用戶只能依賴第三方App或微信小程序，預警推送受制於普通通知權限，在靜音或勿擾模式下可能收不到。

業內分析認為，這可能與蘋果對系統權限的嚴格控制、商業模式及技術對接等多重因素有關。

甘肅地震發生後，蘋果應用商店免費App前三名均為地震預警相關App。（App Store）

可實現秒級推送的「小區廣播」在中國尚未全面開放

值得注意的是，中國地震局在回覆中亦提及網民關注的小區廣播（Cell Broadcast）地震預警。

據了解，該技術主要依託通信基站廣播，不需要手機廠商在系統底層進行開發，也不需要蘋果調整 iOS 的底層邏輯，只要運營商和基站側配合到位，就能實現大範圍的信息推送。

偽基站干擾曾是中國放棄小區廣播技術的原因之一。（微信公眾號@iBeat嘗鮮派）

不過，由於「偽基站」問題，小區廣播功能目前尚未向公眾大規模開放，仍處於技術對接與試點驗證階段。中國地震局表示，該功能的開放進度需根據工信部小區廣播工作驗證進度確定。