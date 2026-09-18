人民幣跨境支付系統再擴張　覆蓋全球192個國家及地區

人民幣跨境支付網絡持續擴大，根據中國人民銀行最新數據顯示，截至6月底，人民幣跨境支付系統可透過超過5200家銀行機構，覆蓋全球192個國家和地區。今年前7個月，系統累計處理人民幣支付業務523.2萬筆，涉及金額達120.3萬億元人民幣，反映跨境人民幣結算規模持續增長。



綜合媒體報道，人民銀行副行長陸磊表示，截至6月底，人民幣跨境支付系統共有直接參與者210家、間接參與者1619家，服務全球人民幣跨境結算的能力不斷增強。相較2026年第一季末，人民幣跨境支付系統當時已覆蓋191個國家和地區，最新數據顯示，服務範圍再增加一個國家或地區，相關支付網絡仍在向外擴張。

人民幣跨境支付系統一般以英文簡稱CIPS，是中國重要的跨境人民幣支付清算基礎設施，為境內外金融機構提供人民幣跨境及離岸業務的資金清算服務。直接及間接參與者可以透過合作及代理安排，將服務延伸至更多銀行機構，因此其實際覆蓋的銀行數目高於參與者總數。

在支付基礎設施方面，中國亦將進一步延長大額支付系統的運行時間。中新社報道，自10月17日起，系統運行服務時間將由「5×21＋12小時」延長至「5×22.5＋13.5小時」，從技術層面提升全球支付網絡的互操作能力。

中國同時將繼續推進跨境支付二維碼互聯互通，擴大境外電子錢包接入數量及受理網絡，改善境外錢包的使用環境，便利境外人士前往中國大陸消費。中國支付清算協會會長任德奇表示，下一步將擴大接入錢包數量和受理網絡，優化境外錢包受理環境，並豐富跨境支付場景。

人民幣跨境支付網絡擴張，也與全球支付體系加速互聯互通的趨勢同步。路透社6月曾報道，中國數字人民幣國際運營中心已與26家金融機構簽署直接參與協議，目標是拓展成本較低、效率較高的跨境支付服務，推動人民幣及數字人民幣在國際支付領域的應用。

路透社8月亦報道，金磚國家正討論連接各國快速支付系統及央行數字貨幣，以降低跨境支付成本及提升交易效率。這意味包括中國在內的新興經濟體，正由擴大本國貨幣的跨境使用，進一步轉向支付基礎設施之間的互聯互通。