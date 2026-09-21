習特會｜台灣議題迫切性下降？學者：北京將爭取戰略機遇期

國家主席習近平與美國總統特朗普預計9月24日在華盛頓舉行今年第二次會晤。台灣學者及官員研判，這次習特會將以經貿問題為主，台灣議題雖會被提及，但迫切性及所佔比重可能低於5月峰會，且由於美中在科技管制及區域安全等方面的結構性分歧未變，峰會也難有重大突破。



綜合媒體報道，台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，中美元首在短短四個多月內舉行第二次會晤，見面本身就是一項重大成果，有助雙方管控分歧。張五岳指出，尤其習特會舉行前，中國外交部長王毅與美國國務卿盧比歐通電話，在中方公布的新聞稿未有提及台灣議題，顯示台灣不會是這次元首峰會的重點。相較之下，中美在紐約舉行長達三至四天的貿易談判，更能反映經貿才是雙方當前需要處理的實質問題。

張五岳認為，台灣議題雖是北京「核心利益中的核心」，目前卻沒有迫切性，短期重點仍是防範台海局勢失控。他預計習特會必然會談及台灣，但所佔時間及迫切程度將低於5月峰會。

特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海。（Getty）

台灣陸委會副主委沈有忠則在兩岸政策協會舉辦的「習特再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會上也表示，這次習特會可能與5月會面一樣，不會取得太大突破。雙方雖提出建立「建設性戰略穩定關係」的構想，但在科技管制及區域安全等議題上的結構性分歧並未改變。

沈有忠研判，中美台局勢將維持「三個不變」，包括中美競爭的本質及結構不會改變、美國對台政策不會有根本性改變，以及台灣政府維護台海和平穩定現狀的決心不會改變。

他認為，這次峰會的主軸仍將是經貿問題，包括人工智能、高科技產業競爭、關稅及稀土管制等。國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特9月20日在紐約會晤，已就人工智能、關稅及關鍵礦產等議題進行磋商，可被視為習特會的「會前會」。

貝森特其後在社交平台X表示，相關談判有助特朗普推動美國經濟利益，並為向美國民眾交出成績單奠定基礎。沈有忠研判，雙方在採購清單方面可能取得進展，但即使在部分交易事項上達成共識，也不代表美中競爭的整體結構已經改變。

在地緣政治方面，沈有忠預計俄烏戰爭、美伊戰爭、兩岸關係及印太局勢均可能成為會談議題。他認為，習近平將繼續就印太問題向特朗普施壓，並可能利用正式會談或餐會等場合，指責日本及台灣才是破壞印太現狀的「麻煩製造者」，希望美國在印太議題上向中國讓步。

不過，沈有忠指出，5月習特會後，包括盧比歐、美國戰爭部次長柯伯吉及眾議院議長強生在內的官員，已跨部門、跨黨派多次表明美國對台政策不會改變。他預計這一趨勢仍將持續，美方會維持既定對台政策，並以強化第一島鏈的嚇阻力為目標。

2026年5月14日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）抵達北京人民大會堂，出席中國國家主席習近平為到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）舉行的國宴。（Reuters）

沈有忠同時提醒，習特會前後，北京可能藉機操作「疑美論」、「疑特論」及「棄台論」，並配合台灣內部協力者散播悲觀及失敗主義論述，企圖分化台美關係、打擊台灣社會士氣，相關操作甚至可能延伸至2026年底的台灣地方選舉。

按照行程，習近平將於美東時間9月23日下午抵達華盛頓特區附近的安德魯聯合基地，特朗普將親自出席歡迎儀式。這是習近平相隔11年再次對美國進行國事訪問，兩人將於翌日在白宮舉行會談。

張五岳分析，美方以最高規格接待，包括特朗普親自接機，可讓北京向中國國內及國際社會釋放「中美已經平視」的訊號，並為習近平在2026年10月召開的中共二十屆五中全會增添政治底氣，為高層人事部署及明年中共二十一大預先鋪路。基於這項政治需求，他相信中國願意增加對美國商品的採購。

張五岳指出，中國對美國的戰略目標，是建立一段以三年為期、持續至2029年特朗普任期結束的「建設性戰略穩定關係」，藉此爭取更長的戰略機遇期。他說：「中方認為只要擺平特朗普一個人，就是擺平美國，因此高度重視元首外交。」

張五岳又認為，習近平此次訪美，有助促成特朗普於2026年11月赴中國出席APEC會議，以及習近平12月再次前往美國出席G20峰會。「（習特）一年4次見面雖然解決不了結構性問題，但可有效管控分歧。」