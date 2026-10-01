深圳地產富豪陳紅天被法院限制高消費　家族財富曾高達320億

中國房地產企業祥祺集團創始人陳紅天因多宗債務糾紛，被法院採取限制高消費措施，關聯企業也新增多條被執行人信息。他及家族曾多次登上胡潤百富榜，近年來卻面臨債務及現金流壓力。



陳紅天為深圳富商，2013年曾以俱樂部成員身份與英國安德魯王子會面。（網上圖片）

祥祺集團創始人陳紅天。（網絡圖片）

綜合《南方都市報》和觀點網報道，中國執行信息公開網的限制消費令記錄顯示，陳紅天最早於今年6月24日，因與恒生銀行的金融借款合同糾紛，被深圳市中級人民法院限制高消費。

今年9月，陳紅天再因多宗案件被採取限消措施。其中，在深圳市西部城建投資控股集團申請執行的涉外仲裁裁決案中，他因未按期履行生效法律文書確定的給付義務，被深圳市南山區人民法院限制高消費。

另外兩宗案件由深圳前海合作區人民法院立案，分別涉及天禧（深圳）產業園物管公司申請執行的借款合同糾紛，以及交通銀行的金融借款合同糾紛。在交通銀行一案中，陳氏家族資產管理有限公司及其法定代表人陳紅天均被採取限消措施。

天眼查信息顯示，深圳祥祺集團有限公司目前被執行總金額已超過1.24億元人民幣。在9月16日立案的一宗執行案件中，陳紅天與深圳祥祺集團有限公司等被共同列為被執行人，執行標的為96.72萬元。工商信息顯示，該公司目前仍處於存續狀態，但涉及大量訴訟，並有多條股權凍結記錄。

祥祺集團創始人陳紅天。（網絡圖片）

公開資料顯示，陳紅天1959年生於廣東佛山，曾是上市公司華南城的主要投資者之一。他在1990年前後進入房地產行業，創立祥祺集團，早期以深圳本地住宅及商業物業開發為主，業務涵蓋住宅開發、寫字樓運營和商業物業投資。

2013年至2017年，祥祺集團進入擴張高峰期，業務重心從住宅開發轉向存量物業收購，不再新增住宅開發用地，而是在深圳、香港和倫敦等地大舉購入甲級寫字樓及頂級豪宅，拓展跨境物業投資。

隨著集團資產規模擴大，陳紅天及其家族曾多次登上胡潤百富榜。2018年，陳紅天家族以320億元人民幣財富位列全國第82名；2022年最後一次上榜時，其家族財富為300億元人民幣，排名第172。

不過，受宏觀環境及海外市場波動影響，祥祺集團的跨境重資產經營模式遭遇挑戰。2023年，集團證實，旗下香港祥祺中心、山頂歌賦山道地塊等三項核心物業因按揭違約被銀行接管，涉及貸款約60億港元。集團當時也承認，面臨階段性現金流緊張。

山頂歌賦山道15號超級豪宅。

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近年來，祥祺集團持續出售海內外物業以回籠資金，收縮資產規模。其持有的香港山頂歌賦山道15號豪宅、香港祥祺中心及多處半山豪宅，先後被銀行接管或折價出售，產生大幅賬面虧損，進一步消耗了集團的流動性。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

