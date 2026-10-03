十一｜澳洲擠滿中國遊客當地人看傻　意大利出現石堆｢中國人會飛｣

今年中秋與國慶假期相近，不少內地旅客透過「拼假」湊出十多天的超長假期，掀起一波出境遊熱潮。10月2日，話題「#全世界都知道中國人放假了#」瞬間衝上微博熱搜榜首，世界各地的熱門景點被內地旅客「佔領」，不少網民稱，出國旅遊竟感受不到異國風情，「走到哪裏都能無障礙聽懂周圍說話」。



澳洲景點「九成是中國遊客」 旅澳華人：當地人都看傻了

有在澳洲生活多年的華人王先生日前上載一段著名景點的現場影片，畫面中海岸觀光棧道人頭湧湧，幾乎清一色是拍照打卡的中國面孔。王先生指，影片拍攝於9月28日，隨着假期正式展開，當地熱門景點的中國遊客比例甚至高達九成，「中國遊客老多了，本地人都看傻了。外國人佔比感覺不超過上海外灘——除了工作人員，全是同胞。」

亦有在悉尼及墨爾本旅遊的遊客表示，無論在景點還是車站，前後左右都被同胞包圍，恍惚間分不清自己究竟是在澳洲還是身處國內。

意大利深山見石頭打卡堆出「中國人會飛」

除了熱門大城市，連自然風光路線亦滿是中國人。來自上海的28歲旅客阿柒多，選擇了一條由威尼斯、多洛米蒂（Dolomites）到佛羅倫薩及羅馬的路線。她原以為前往多洛米蒂山區的遊客較少，豈料一到現場才發現亞洲面孔隨處可見，主動打招呼基本都是中國人。

阿柒多在多洛米蒂三峰山（Tre Cime di Lavaredo），有中國遊客用白色石頭在地面擺出「中國人會飛」、「國慶快樂」的字樣。有網友拍下照片發到社交平台後，竟意外吸引到當初擺石頭的「原主」出面認領，並曬出同機位的打卡照，引來網民熱議。

不少人為了躲避人潮，選擇提早請假出發，但依然避不開這股出海大潮。來自廣東的28歲小施，早在9月22日就請假飛往倫敦，希望實現「錯峰出行」。然而事與願違，她發現倫敦街頭同樣擠滿了自己人，甚至每去一家社交平台上推薦的「網紅餐廳」，身邊坐着的都是看着同一份攻略、點着同一道招牌菜的同胞。

社交平台上，不少網民紛紛曬出自己在日本、泰國、歐洲等地的旅遊盛況，笑稱「以為自己出了個『假國』」、「全球景點正在進行內地假期同步」。這股超長假期的旅遊爆發力，無疑讓全球旅遊市場再次見識到中國遊客的龐大消費與出行能量。