新皇崗口岸直擊｜首位旅客讚通關快過福田　跨境上班族：效率提升

連接香港與深圳、重建後的皇崗口岸今（12日）早6時30分正式啟用。新皇崗口岸啟用一刻，大批旅客先接受隨身行李X光檢查，再經「合作查驗、一次放行」通道完成通關。首位走人工通道從香港往深圳的旅客黃先生今早在元朗搭乘第一班巴士到口岸，他稱能成為首位旅客很激動並大讚新皇崗口岸非常方便，黃先生回憶，過去使用皇崗口岸時要乘接駁車需花費半個多小時，他認為現在對比過關真的快了很多，「10分鐘內就可以」，黃先生稱會和朋友推薦新皇崗口岸，「我覺得比福田快很多。」



首位從香港往深圳走自助通道通關的旅客黃女士是跨境上班族，她表示自己在香港上班居住在深圳，平日會使用深圳灣和福田等其他口岸，今日正好上完夜班特意到新皇崗口岸體驗，她表示對比舊口岸，新口岸一地兩檢很快，「效率大大提升且不用再擠接駁車很累，很消耗時間。」



黃先生稱，在很早以前在網上見到皇崗口岸的通關信息，今早在元朗乘第一班大巴到口岸，獲深圳方送上鮮花的稱「心情很激動，沒想到是第一個通關」。（許靖雯攝）

黃先生稱，在很早以前在網上見到皇崗口岸的通關信息，今早在元朗乘第一班大巴到口岸，獲深圳方送上鮮花的稱「心情很激動，沒想到是第一個通關」。（許靖雯攝）

首位從香港往深圳走自助通道通關的旅客黃女士。（許靖雯攝）

首位從香港往深圳走自助通道通關的旅客黃女士。（深圳晚報）

未到6點30分深圳往香港方已排長龍 旅客大讚新口岸設計新冷氣足

未到6點30分，新皇崗口岸深圳往香港方向已排長龍，記者估算現場大概有100人左右。第一位從深圳過關到香港的旅客陳先生受訪稱，因為今日是新皇崗口岸開通的第一天，自己住在皇崗口岸附近很早就抵達，想來打卡體驗，非常榮幸成為首位出境的旅客。

第一位從深圳過關到香港的旅客陳先生受訪稱，因為今日是皇崗口岸開通的第一天，自己住在皇崗口岸附近很早就抵達，想來打卡體驗，非常榮幸成爲首位出境的旅客。（許靖雯攝）

陳先生表示自己這次採用自助通道過關，「之前走老（皇崗）口岸通關要40分鐘，還要換乘（接駁車）麻煩，如果能實現5到10分鐘通關，整個過關時間比平時快30到45分鐘」，陳先生提到，過去最常經福田口岸到香港，這次體驗新口岸後若真的能縮短通關時間，「那之後就會傾向用新口岸」，他預計抵達香港後還要體驗從口岸到市區的巴士路線。

陳先生指出，自己被新皇崗口岸的設計震撼到，「大樓燈光很亮，指引標識做得很好，每個區域都做了很好的標識，從進來大樓跟著標識走就可以過關」，他提到，「對比其他口岸，設計很新穎、創新、超前，尤其是超長的扶梯很少見，兩地查驗人員在同一個地方辦公，背靠背，效率很高」。

陳先生盛讚新皇崗口岸超長的電扶梯。（許靖雯攝）

內地旅客灝先生是首批將經新皇崗口岸從深圳到香港的旅客，他表示，「一直聽說要開通，很興奮很開心，特意過來體驗，之前用舊口岸也很多，新口岸很大很新，大樓的標識做得很清楚，會很明白知道怎麼入境出境」。

內地旅客灝先生也是首批經新皇崗口岸從深圳到香港的旅客。（許靖雯攝）

內地旅客潘女士則說，自己6點多就進來大樓，「想來體驗新大樓的環境、新的通關模式，對比舊口岸，新口岸又大又新，冷氣很足！」

內地旅客潘女士。（許靖雯攝）

新皇崗口岸正式開通

皇崗口岸是港深間唯一實行24小時通關的大型陸路口岸，2019年皇崗口岸啟動重建，新皇崗口岸在原址上拆除全面升級，地下4層、地上5層，建築總面積達68.97萬平方米，是目前全球最大陸路口岸單體建築。2026年新皇崗口岸於10月12日6時30分正式開通運行，為旅客和客運車輛提供24小時通關服務。

據了解，新皇崗口岸由傳統的「兩次排隊、兩次核驗」，優化為同一通道下「一次排隊、一次採集信息」，兩地查驗部門在後台同步審核。共設置134條合作查驗快捷通道，數量是原來的4.5倍；28條車輛查驗通道，數量是原來的3.5倍。旅客通關時間由30分鐘縮短至5分鐘，客流承載能力和通關效率皆大幅提升。

2026年新皇崗口岸於10月12日6時30分正式開通運行，為旅客和客運車輛提供24小時通關服務。（許靖雯攝）

在旅客過境車輛檢驗方面，口岸啟用「五合一」車道，深圳邊檢、深圳海關、香港入境處、香港海關、香港衛生署五方聯合查驗，一次採集信息、多方同步審核放行。

皇崗海關旅檢二處綜合科副科長王原野。（許靖雯攝）

皇崗海關旅檢二處綜合科副科長王原野受訪稱， 在新皇崗口岸建設中堅持便利通關與安全監管並重，深化智慧海關建設，推進查驗模式創新，搭建起「順勢監管、無感通關」的智慧監管體系。

他指出，在新口岸進境旅檢大廳、隨車查驗廳實現了全國首創「三合一」旅客合作查驗通道，全線配備紅外測溫、智能健康申報設備，進境旅客「一次通關」即可同步完成旅客衛生檢疫流程。