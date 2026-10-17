王星被綁時遭脅迫刷臉借數萬網貸「要不要還」登熱搜　律師詳解

央視紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》近日播出，內地男演員王星被騙至泰緬邊境「賣豬仔」、4日內遭轉賣3次的驚險經歷公開後，引起社會廣泛關注。



王星此前受訪時曾透露，在緬北詐騙園區期間，他曾被犯罪份子脅迫進行人臉識別（刷臉），強行借下數萬元（人民幣，下同）的網絡貸款。事後因缺乏工作及收入，他只能以分期付款方式咬牙還清，近日「王星被脅迫借下的網貸該不該還」衝上微博熱搜。對此，有內地律師表示，受脅迫訂立的借貸合同在法律上可依法撤銷，債務人無須承擔還本付息責任，但須符合兩個要件。



內地演員王星獲救。（CGTN）

律師分析：受脅迫借款可訴請法院撤銷

針對受脅迫借網貸是否需要償還的爭議，上海市匯業（廣州）律師事務所律師高明軒表示，根據《中華人民共和國民法典》第一百五十條規定，一方或者第三方以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受脅迫方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

高明軒律師指出，若王星能提供完整證據鏈，證明該筆網貸合同確實是在受到脅迫、違背本意的情況下訂立，其有權向法院申請撤銷該借貸合同。一旦合同被依法撤銷，該法律行為自始即不具備法律約束力，合同項下的還本付息義務亦隨之失效。

不過，高明軒律師提醒，法律對行使撤銷權有嚴格的時間及舉證要求，包括受脅迫方的撤銷權，應當自脅迫行為終止之日起一年內行使；必須具備完整的證據鏈，以證明當時確實存在脅迫事實。

試鏡誘騙4天內遭轉賣3次 「貓餵了沒有」成暗號

+ 4

據央視披露，2024年底，王星在微信聊天群看到一則由自稱劇組副導演「顏十六」（原名顏某磊）發布的招聘通告，邀請其赴泰國拍攝電影《緝毒女警》。為取得信任，「顏十六」提前為其購買了上海至曼谷的往返機票並預訂酒店。

2025年1月2日，王星飛抵曼谷，隨即被預先安排的私家車接走。然而，司機未將其送往預訂酒店，而是以「更換酒店」為由，一路開往泰北湄索縣。在超市換乘時，王星察覺不對勁，暗中向女友發出預先約定的求救暗號——「貓餵了沒有」。女友收到訊息後迅速向上海警方報警。

隨後，王星被武裝人員挾持偷渡至緬甸妙瓦底。警方調查顯示，在短短4天內，他先後被轉賣至阿波羅園區、環亞園區旁的「黑園區」，最終被轉移至凱旋園區，期間被明碼標價連續轉賣3次。王星曾嘗試以支付贖金的方式與人口販賣團夥談判自救，卻遭對方冷酷拒絕，並直言：「在妙瓦底，最缺的是人，而不是錢。」

接獲報案後，公安部迅速啟動國際執法協作機制，聯同泰國及緬甸警方展開營救，短短4天內成功將王星救出。警方更深挖出一個藏匿於妙瓦底、專門從事跨境人口販運的犯罪集團，中泰警方聯手抓獲17名犯罪嫌疑人。

隨後，在微信群內偽裝成副導演誘騙王星的「顏十六」亦在泰國落網。警方指，該類犯罪團夥已演變成「定製化」詐騙模式，針對不同年齡、職業及背景的人士精準設計劇本，展現出跨國有組織犯罪的新特徵。