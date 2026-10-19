｢貪欲膨脹、大搞權錢交易｣　國家林草局原局長張建龍被開除黨籍

中央紀委國家監委網站19日通報，經中共中央批准，中央紀委國家監委對自然資源部原黨組成員，國家林業和草原局原黨組書記、局長張建龍嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



國家林業和草原局原黨組書記、局長張建龍。（資料圖片）

通報指，經查，張建龍喪失理想信念，背棄初心使命，政績觀錯位，對黨中央有關要求只表態不落實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮金、接受宴請；不按規定報告個人有關事項，在組織談話函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用、職工錄用等工作中違規為他人謀取利益；貪欲膨脹，以權謀私，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在林地佔用和專項資金審批、野生動物利用許可、工程項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

張建龍嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予張建龍開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，張建龍曾任林業部「三北」防護林建設局局長，國家林業局野生動植物保護司司長、科學技術司司長等職，於2003年任國家林業局副局長、黨組成員，2012年任國家林業局黨組副書記、副局長。

2015年，獲任國家林業局局長、黨組書記。在2018年的黨和國家機構改革中，組建成立國家林業和草原局，他出任自然資源部黨組成員、國家林業和草原局局長、黨組書記，後於2020年卸任，並於2026年1月通報接受審查調查。