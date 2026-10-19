中國人保原副總裁俞小平被開除黨籍　退休9年離職後仍斂財

據新華社10月19日報道，經中共中央批准，中央紀委國家監委對中國人民保險集團股份有限公司（以下簡稱「中國人保」）原黨委委員、副總裁俞小平嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，俞小平存在離職後仍利用原職務影響收錢斂財、濫用職權致使國家利益遭受特別重大損失等嚴重問題，決定給予其開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。



中國人保原副總裁俞小平退休9年被開除黨籍，離職後仍收錢斂財。（網絡資源圖）

新華社報道，審查調查顯示，俞小平喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反組織原則，在職工錄用工作中違規為他人謀取利益；廉潔底線失守，違規收受禮品，利用職務上的便利為親友謀取利益；不正確履行職責，造成嚴重後果。

通報指出，俞小平將公權力作為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在豁免貸款條件、加快貸款審批等方面謀利，並非法收受巨額財物，且離職後仍利用原職務影響收錢斂財；濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失。

中國人民保險集團股份有限公司。（網路資源圖）

通報強調，俞小平嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄、國有公司人員濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予俞小平開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

曾任職國開行及中國人保 今年6月退休9年後落馬

中央紀委國家監委網站於今年6月13日公布，俞小平涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

中國人保原副總裁俞小平退休9年被開除黨籍，離職後仍收錢斂財。（網絡資源圖）

據中國人民保險集團年報資料顯示，俞小平1982年1月至1994年3月任職於中國人民建設銀行，曾任房地產信貸部副主任；1994年3月至2010年1月任職於國家開發銀行，歷任國際金融局負責人、副局長、武漢分行行長、深圳市分行行長。

2010年1月至2014年1月，俞小平出任中國人民保險集團首席投資執行官，並於2013年10月任中國人民保險集團副總裁。2017年8月，俞小平因退休不再擔任中國人民保險集團副總裁，並於2018年3月辭任人保財險非執行董事。