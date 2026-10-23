西藏那曲7級地震致16死46傷　習近平：全力搜救最大限度減少傷亡

據新華社今日（10月23日）最新報道，截止今日凌晨2時25分，西藏那曲地震造成16人遇難。國家主席習近平今日上午做出指示，要求全力開展人員搜救，全力做好傷員救治工作，最大限度減少人員傷亡。



央視新聞報道，記者從那曲市抗震救災指揮部瞭解到，截至10月23日5時20分，經進一步排查統計，西藏那曲巴青7.0級地震已造成16人遇難，46人受傷，其中重傷11人、輕傷35人；房屋倒塌及受損情況339戶；牲畜棚圈受損20座。目前災情仍在進一步核查，搶險搜救、傷員救助等各項抗震救災工作持續推進。



西藏那曲發生7.0級地震。

中國地震台網正式測定，10月22日晚上10時33分，西藏那曲市巴青縣（北緯32.40度，東經93.79度）發生黎克特制7級地震，震源深度10公里。國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部隨即啟動國家地震災害四級應急響應。

地震發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，要求全力開展人員搜救，全力做好傷員救治工作，最大限度減少人員傷亡。

習近平強調，災區地處高海拔地區，天氣寒冷，要密切監測震情和天氣變化，科學實施救援，防止發生次生災害。要抓緊調撥搶險救援物資，妥善安置受災群眾，搶修受損基礎設施，切實保障人民群眾生命財產安全。

10月22日，西藏那曲發生7級地震。

中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示指出，要抓緊核實災情，全力組織搶險救援和傷員救治，妥善轉移安置受災群眾，盡最大努力減少人員傷亡。本次地震災區位於高海拔地區且餘震多發，應急管理部、地震局要會同有關方面進一步加強震情監測預測，嚴密做好災害防範應對工作。

根據習近平重要指示和李強要求，應急管理部已派出工作組趕赴現場指導搶險救災工作，西藏已組織力量全力開展搶險救災，妥善安置受災群眾。目前，抗震救災各項工作正在緊張有序進行。