中國人民志願軍入朝參戰76周年　朝中社發文緬懷毛岸英、黃繼光等

10月25日是中國人民志願軍入朝參戰76周年紀念日，朝中社發表文章《中國人民志願軍勇士們在朝鮮戰爭年代建樹的英雄功勳》指出，朝中友誼是在反對外來侵略者的浴血鬥爭中以同志情誼和血肉關係緊密結合、牢不可破的友誼。



2026年10月24日，金正恩訪問丹東，王滬寧陪同金正恩向抗美援朝紀念塔敬獻花籃（新華社）

2026年10月24日，朝鮮領導人金正恩訪問中國遼寧省丹東市抗美援朝戰爭紀念館，並敬獻花籃。（Reuters）

文章表示，在抗日戰爭時期，朝中兩國革命家和人民反對共同的敵人日本帝國主義展開武裝鬥爭，締造了友誼的寶貴基礎、優良傳統。朝鮮共產主義者為中國國內革命戰爭提供無私援助，為新中國成立作出了積極貢獻。

中國人民志願軍入朝參戰，彰顯了兩國人民在抗日戰爭和建國鬥爭中用鮮血凝成和鞏固的革命團結。

在祖國解放戰爭時期（1950年－1953年），美帝國主義從一開始就被朝鮮人民軍猛烈反攻屢遭可恥慘敗，於是為戰爭投入了更龐大的兵力。在這種形勢下，中國人民志願軍高舉抗美援朝、保家衛國的旗幟，在抗擊共同敵人的戰鬥中發揚了無比的勇敢精神和犧牲精神。

抗美援朝打落敵軍飛機資料，圖源新華社影片截圖。（新華社）

2023年，第十批在韓中國人民志願軍烈士遺骸安葬儀式在遼寧瀋陽抗美援朝烈士陵園舉行。（央視新聞）

2023年，第十批在韓中國人民志願軍烈士遺骸安葬儀式在遼寧瀋陽抗美援朝烈士陵園舉行。（央視新聞）

1952年10月，美帝國主義向上甘嶺一帶投入4個師的兵力、100多架飛機、大量火砲和坦克，拼命發起進攻，但志願軍勇士們英勇作戰到底。在這場戰役中，黃繼光勇士在胳膊和肩膀受了重傷後，用胸膛堵住敵人的槍眼，為部隊打開了進攻路。

楊根思英雄則子彈打光，手榴彈用光，與指揮部通訊中斷的情況下，抱着已點火的炸藥與敵人同歸於盡。

文章指出，在整個艱苦的戰爭過程中，中國人民的優秀兒女在各戰場上建樹英雄功勳，包括長津湖畔、清川江畔、391高地等。在那些日子裏，湧現了毛岸英、楊連第、邱少雲、孫占元等許多英雄戰士。

2026年10月24日，朝鮮領導人金正恩訪問中國遼寧省丹東市期間，與中共中央政治局常委、中國全國政協主席王滬寧在連接中國丹東和朝鮮新義州的鴨綠江大橋上合影。(REUTERS)

2026年10月24日，朝鮮領導人金正恩訪問中國遼寧省丹東市期間，中共中央政治局常委、中國全國政協主席王滬寧、中國外交部長王毅和朝鮮外務相崔善姬在連接中國丹東和朝鮮新義州的鴨綠江大橋上與官員合影。（Reuters）

文章表示，中國人民志願軍勇士把朝鮮人民當作自己家鄉的親生父母、親兄弟，為他們不惜獻出了生命。羅盛教烈士捨命救出遇險兒童；志願軍軍醫給人民軍偵察兵輸血……他們的犧牲精神和感人事跡至今深深銘記在朝鮮人民的心中。