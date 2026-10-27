北京馬駒橋再次進入公眾視野：網紅峰哥體驗打零工破200萬人觀看

一曲「如此生活30年，直到大廈崩塌」的背景音樂中，中國網紅「峰哥亡命天涯」（本名周麗峰）到北京馬駒橋零工市場體驗做日結工的影片在網絡熱傳。「北京折疊」下的「另一個中國」，再次進入公眾視野。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



因拍攝中國社會底層群體走紅的周麗峰，10月25日在影片網站嗶哩嗶哩（B站）發佈題為《​​峰哥在馬駒橋體驗做日結的一天》的25分鐘影片，記錄他本月到訪馬駒橋的所見所聞。影片發布後短短一天，僅在B站上就獲得200萬次播放、逾15萬人點讚和7萬人次轉發。

中國網紅「峰哥亡命天涯」（本名周麗峰）到北京馬駒橋零工市場體驗做日結工的影片在網絡熱傳，圖為峰哥在馬駒橋採訪。（B站影片截圖）

中國超過3億人的靈活就業群體中，有一群每天打著不同零工、領不固定薪水的「日結工」。他們穿梭在城市與農村的邊緣，掙扎在日薪與生計的夾縫中，代表了目前中國勞動力市場最底層勞動者的生存狀態。

《香港01》日前刊出馬駒橋實地走訪文章和影片：

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在北京，「落難必闖馬駒橋」的說法口耳相傳。位於北京東南郊的馬駒橋鎮，緊臨1990年代設立的北京經濟技術開發區，周邊施工工地和園區工廠眾多，旺盛的臨時工需求催生出華北規模最大的馬路零工聚集地。來自五湖四海的日結工每天凌晨便聚集在馬駒橋街頭，試圖得到一份日結工作。

周麗峰的影片呈現出馬駒橋的零工生存生態，包括一天100元（人民幣，下同，19新元）到200元左右的日結工資，住宿僅需每晚15元的髒亂群居環境，10多元就能管飽的小飯館，有人隨地小便的嘈雜街頭，找不到全職工作的年輕人，將人當作貨物運往打工地點的違法貨車，號稱薪資上看999萬9999元、只招身材勻稱女性「人活一世大膽嘗試」的招聘廣告等等。

周麗峰形容這期影片是吃喝玩樂的「綠色版」，他在馬駒橋的實際經歷「比去烏克蘭前線還狠」，「正片啥的都給刪了」，「不能做任何傷害國家的事情」。

周麗峰形容這期影片是吃喝玩樂的「綠色版」，他在馬駒橋的實際經歷「比去烏克蘭前線還狠」，「正片啥的都給刪了」，「不能做任何傷害國家的事情」。即便如此，在以年輕用戶為主的B站上，點到為止的影片內容依然讓不少中國網民感到震驚。

周麗峰形容這期影片是吃喝玩樂的「綠色版」，他在馬駒橋的實際經歷「比去烏克蘭前線還狠」，「正片啥的都給刪了」，「不能做任何傷害國家的事情」。圖為周麗峰今年10月在馬駒橋街頭。（取自微博賬號「峰哥亡命天涯」）

周麗峰形容這期影片是吃喝玩樂的「綠色版」，他在馬駒橋的實際經歷「比去烏克蘭前線還狠」，「正片啥的都給刪了」，「不能做任何傷害國家的事情」。

獲得高讚的熱門評論中，有人感慨「看不下去這種內容，過得太苦了，好悲慘」，也有人緊跟中國官方推動社保「應保盡保」的時事話題，調侃這是「麗峰亡命臥底馬駒橋，揪出未繳納社保惡徒」。一條獲周麗峰點贊的評論則寫道：「愛國不是抽象的，是具體的，是愛每一個人，希望中國老百姓都能過上好日子。」

馬駒橋人口「越趕越多」

中國官媒《工人日報》2023年曾報道，與正規招聘市場不同，在馬駒橋謀生的人中，不少都是那些被正規勞務市場拒絕的低技能勞務工：超齡的老年農民工、因病無法通過體檢的青年人、徵信黑名單上的「老賴」、破產待業的小老闆……

報道稱：「他們也想著找一份穩定的工作，停止漂泊，然而現實的種種經歷也常常讓他們無奈地選擇了馬駒橋。」

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《看天下》雜誌的報道提到，在馬駒橋街頭能找到的日結活，不面試、不體檢、不簽勞動合同，也沒有聘用證明，「嚴格來講，這是個非法勞務市場，沒法見光」。

據報道，2019年，馬駒橋鎮曾在半年時間內組織一百多次「大馬行動」，清理「非法勞務市場」。「只是這些人走了又來，來了再被趕，越趕越多。」2000年到2020年，馬駒橋鎮戶籍人口從2萬2100人翻了一倍，常住人口卻從2萬6700人增長近七倍。

2024年，北京官方印發《關於規範建設零工市場的指導意見（試行）》，明確提出逐步清除佔路佔道、無序對接零工供求的「亂象」。隨後，馬駒橋鎮政府將一處廢棄停車場，改建成官方的「馬駒橋零工市場」，引入20余家正規人力資源機構。

《香港01》上週四（10月22日）刊出的5月實地走訪報道稱，儘管官方設有規範的勞務市場，但尋找生計的人們依然習慣自發聚集在街頭，其中多數是青年與中年男性，女性大多結伴同行，因為「在馬駒橋的女性有獨特的困境，包括生育、生理期以及性騷擾」。

在馬駒橋的女性有獨特的困境，包括生育、生理期以及性騷擾，在馬駒橋街頭可以看到女性多結伴同行：

中國媒體《每日人物》曾形容，馬駒橋是產業鏈的最尾端，大量日結工依存於超級大廠中剩下的零碎機會，在分揀、裝卸、搬運、保潔的工作中流轉。「它不僅是一個地標，甚至已成為一種現象。這裡容納著無數懸浮著的人，身體不在家鄉，精神又無法融入這座城市，他們漂流在水面上，只能和馬駒橋相互依偎。」

清華大學政治學博士生叢瑞安，今年5月出版新書《馬駒橋的時間：我打零工的那些日子》。他從2018年起多次到馬駒橋進行田野調研，住進狹小的隔斷房，擠進凌晨等工的人群，跟他們一起分揀快遞、當保安、進電子廠，積累了大量第一手田野資料。

清華大學政治學博士生叢瑞安，今年5月出版新書《馬駒橋的時間：我打零工的那些日子》。

叢瑞安8月在微信讀書上撰文稱，馬駒橋的打工者中，有的人為了家人而奮鬥，有的人則看起來躺平。「但無論如何，他們都用自己的汗水支撐起了北京。就像在馬駒橋外，在北京外，全世界無數的城市中，無數的勞動者們也在用自己的汗水支撐起了這個社會。」

零工市場遍布各地

目前中國四大一線城市郊區都形成規模龐大的日結工市場，除了北京的馬駒橋外，還有上海的松江、廣州的獅嶺鎮、深圳的三和人才市場等。在勞動力豐富的河南、安徽、四川等地，也在省會城市發展出日結市場。

叢瑞安說，如果打開地圖軟件，不少人或許會發現幾公里內就有打工者們聚集的城中村，或者零工市場，只不過自己從未留意過。「我們如此貼近，又如此遙遠。」

馬駒橋不是中國就業市場的全部，卻像一面被城市繁華遮住的鏡子，照見了靈活就業背後的陰影。

叢瑞安接受《香港01》採訪時說，要解決馬駒橋的問題，本質上是解決勞動權益與體制保障的問題；簡單粗暴的取締與驅逐無法解決問題，「我們這個國家，始終需要為底層留一個兜底的空間」。

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