中央政治局原委員、前廣東省長　馬興瑞涉賄被捕　檢方提起公訴

《央視新聞》引述最高人民檢察院消息，中共中央政治局原委員、中央農村工作領導小組原副組長馬興瑞涉嫌受賄案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。



最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對馬興瑞作出逮捕決定，並指定由湖北省宜昌市人民檢察院審查起訴。近日，宜昌市人民檢察院已向宜昌市中級人民法院提起公訴。



檢察機關在審查起訴階段，依法告知了被告人馬興瑞享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：被告人馬興瑞利用擔任中國航天科技集團公司黨組成員、副總經理、黨組書記、總經理，廣東省委副書記、深圳市委書記，廣東省委副書記、省長，中共中央政治局委員等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

馬興瑞被查說明中國依舊保持高壓反腐態勢。（中新社）

據公開資料顯示，馬興瑞出生於1959年10月，山東鄆城人，力學工程師及航天領域專家，曾任中國航天科技集團公司總經理、國家工業和信息化部副部長、國家航天局局長、國家原子能機構主任，國家國防科技工業局局長。

他長期任職於工程技術領域。由1996年至2013年，他在17年間歷任國防科技工程要職，參與領導各個知名航天太空項目，包括擔任「實踐五號」衛星總指揮和總設計師、「神舟七號」載人飛船副總指揮、運載火箭工程總指揮、探月工程總指揮等等。

2013年3月，馬興瑞離開軍工央企，轉身步入政壇，出任工信部副部長兼國家國防科工局第二任局長；2013年11月，他接替朱明國任中共廣東省委副書記、兼任政法委書記。

2017年11月18日，香港特首林鄭月娥在香港會見廣東省省長馬興瑞（左二），簽署《內地與香港特別行政區關於在廣深港高鐵西九龍站設立口岸實施『一地兩檢』的合作安排》。（香港01）

2013年，馬興瑞擔任廣東省委副書記、政法委書記，2015年兼任深圳市委書記，2017年擔任廣東省長，是中共第十八屆、十九屆中央委員會委員。2021年12月馬興瑞升任新疆黨委書記，2022年在二十屆一中全會上成為政治局委員。

2026年7月，《新華社》消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委對馬興瑞嚴重違紀違法問題立案審查調查。6月30日，中共中央政治局會議審議並通過中共中央紀律檢查委員會《關於馬興瑞問題審查結果和處理意見的報告》。