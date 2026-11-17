習近平出席APEC工商峰會發表演講　將首次以倡議形式發布成果文件

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會將於11月17日至18日在深圳前海國際會議中心舉辦，國家主席習近平將出席峰會開幕式並發表主旨演講，連同香港、澳洲、加拿大等11位APEC重要經濟體領導人共襄盛舉，並將發表《2026年APEC工商領導人峰會深圳倡議》，系統整合工商界核心主張向領導人會議建言。



本屆峰會以「共促繁榮，共贏未來」為主題，雲集115家世界500強企業，當中美國參會企業數量更居外方之首、佔比近兩成，多位國際組織負責人及美國、俄羅斯、日本等經濟體商協會負責人也將到場。大會亦特設「粵港澳大灣區」專題研討，將進一步放大灣區磁吸效應，賦能亞太聯通。

前海國際會議中心。（盧詩文 攝）

11月15日，2026年APEC工商界活動專題新聞發布會上，中國貿促會副會長李慶霜表示，2000餘位政商領袖將齊聚前海，直面「區域經濟何去何從、亞太如何繼續引領全球開放發展風氣之先」的時代命題，坦誠交流、深入探討，共謀區域合作大計，共繪亞太發展藍圖。

峰會將圍繞「共繪互聯互通宏偉藍圖」「共建開放普惠的人工智能創新生態」「打造亞太可持續發展新範式」「共啟亞太自貿區建設新征程」「探索亞太數字經濟合作新路徑」「粵港澳大灣區與亞太發展機遇」「推動數字化綠色化協同轉型」設置核心議題、開展專題研討。

據介紹，本次將發布的《2026年APEC工商領導人峰會深圳倡議》，是APEC工商領導人峰會創辦30年來首次以倡議形式發布成果文件，倡議將系統吸納整合工商界核心主張，面向領導人非正式會議建言獻策，為後續亞太工商合作搭建可落地、可跟進的共同行動框架，推動亞太工商合作繼續走深走實。