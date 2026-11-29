12月7日，第十六屆中國國際航空航天博覽會將在珠海開幕。空軍將組織33型60多件裝備體系化參展，其中，殲-35A昨天（28日）已飛抵珠海，將在本屆航展首次以真機形式亮相1號館航空工業集團展台中央。

相比重型隱身戰機殲-20當年從首次飛行表演到地面陳列耗時近9年，殲-35A僅隔兩年便實現「真機入館」，速度之快出乎外界意料。軍事評論員傅前哨指出，這意味該機型已成熟並進入大批量生產階段，而機身塗刷的「AVIC」標識更顯示今次展出的大概率是出口型，旨在方便外國客戶近距離接觸，為打開國際市場鋪路。



11月28日，殲-35A飛抵珠海。（央視新聞）

《澎湃新聞》報道，在兩年前的第十五屆中國航展上，殲-35A首次公開亮相並完成飛行展示；事隔僅兩年，一架機身塗刷中國航空工業「AVIC」標識的殲-35A將於本屆航展首次以真機形式供觀眾近距離觀摩。

按照慣例，先進隱身戰鬥機在航展上的亮相，通常要經歷「概念發布、模型展示、飛行表演、靜態展示」等過程。當年殲-20在2016年第十一屆航展上首次飛行展示，至2022年首次降落在第十四屆航展的現場，直到2025年長春航展才首度地面靜態展示，前後耗時近9年。

然而僅隔兩年，殲-35A僅隔一屆航展便直接入館展示，傅前哨表示，速度之快出乎意，說明殲-35A技術成熟、已裝備或即將裝備部隊並開始大批量生產，才有可能讓它現身地面展示區。

11月28日，殲-35A飛抵珠海。（央視新聞）

11月28日，殲-35A飛抵珠海。（央視新聞）

傅前哨分析，目前殲-35分為海軍艦載型「殲-35」及空軍陸基型「殲-35A」兩款，而今次機身塗有「AVIC」標識並進入展館靜態展示的，大概率屬於外貿出口型戰機，類似上屆航展將殲-10CE置於航空館門口，供觀眾近距離觀察外形及配套武器裝備的做法。

他指出，出口版及自用版的殲-35和殲-35A在雷達航電系統、武器系統及動力裝置方面均可能存在較大差異；今次將真機直接放入展館內部陳列，正是為了方便外國買家近距離接觸這款中型隱身戰機，為打開國際市場做好相應鋪墊。