逾200艘中國漁船集結南沙與菲對峙　揭牛軛礁重要戰略位置

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-03-30 12:05

逾200隻中國「漁船」聚集在南海爭議海域達數星期後，菲律賓近日派出一架軍方戰機，在該海域上空進行每日巡查。 英國廣播公司（BBC）周一（29日）消息稱，菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）表示，該國海軍及海岸防衛隊已派出船隻巡查該海域狀況，同時亦派一架戰機進行空中巡邏。

「我們有準備保衛我們的國家主權，保護菲律賓的海洋資源，」洛倫扎納説。他同時再次要求北京方面立即撤走有關船隻。

法新社消息指，3月較早前，約220隻船被發現聚集在巴拉望島（Palawan Island）以西約320公里的牛軛礁（Whitsun Reef）一帶，引發外交爭議。

當地時間3月21日，菲律賓觀測到220艘中國船隻進入了牛軛礁周邊海域。（AP）

馬尼拉方面稱該礁位於菲律賓專屬經濟區內，而北京則表示，船隊是漁船，為了躲避惡劣天氣而聚集在該海域。

那麼中國漁船所聚集的地點牛軛礁，到底為何備受兩國爭議？其戰略位置有多重要？

公開資料顯示，牛軛礁是南沙群島島礁，是九章群礁東北端的一個大礁，位於北緯9度57分10度00分，東經114度43分。與九章群礁西南端的赤瓜礁東西呼應。中國20世紀90年代在牛軛礁建立主權碑。

衛星圖像顯示，南海牛軛礁海域3月23日有漁船在海上並排。（Reuters）

2005年出版的海南省孔子學會副會長王愛國《遊弋南沙》記錄了他作為南航部隊官員巡察南沙時的經歷，包括巡察牛軛礁。其記錄顯示：2004年牛軛礁有中國官兵駐守（如果參考安達礁的情況則似為觀潮站小竹屋），還有中國小漁船輔助式守護牛軛礁。

據悉，此次中國漁船在牛軛礁聚集事件，菲律賓表示出現在該海域的200多艘船隻侵犯了自己主權，並形容這是「群聚而至並具有威脅性的存在」。

菲律賓外交部就事件提出外交抗議，引發國際關注。包括美國和澳洲在內的數個國家均對這一海域最新出現的緊張狀況表示關注。菲方相信，這些中國船隻上有武裝人員；北京方面則否認船上有武裝，稱這些是漁船。

對此，中國駐菲律賓大使館3月22日表示，牛軛礁是中國南沙群島的一部分，長期以來，中方漁船一直在牛軛礁附近海域捕魚，近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，這很正常。