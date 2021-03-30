中國米芝蓮｜2021黑珍珠餐廳指南出爐　龍景軒等20間港店「摘鑽」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-30 15:07

被視作與米芝蓮指南較量的中國「黑珍珠餐廳指南」，近日發布了2021年榜單，從783間入圍餐廳中，遴選出296間鑽級餐廳，覆蓋中國39類菜系。 榜單囊括北京、上海、揚州等25個海內外城市。香港有多達20間的餐廳名列其中，包括榮膺「三鑽」餐廳的龍景軒、好酒好蔡。

根據「黑珍珠餐廳指南」官方網站，該指南由內地知名的互聯網餐飲資訊平台「美團點評」網站發布，自2018年起每年更新一次，今年是第四份榜單。

有218間「1鑽」餐廳入列本年度黑珍珠餐廳指南。（界面新聞）

與米芝蓮星級評鑑以三顆星星評分相似，黑珍珠將入選餐廳分為三個等級，其中代表「一生必吃一次」的最高級「3鑽」有13間，代表「紀念日必吃」的「2鑽」有65間，代表「聚會必吃」的「1鑽」有218間。

內地此次共有19座城市的餐廳入選黑珍珠，其中，上海以多達65間名列前茅，其中3鑽有兩間，包括「Ultraviolet by Paul Pairet」及「菁禧薈」 。廣東則有廣州、深圳、汕頭和順德，4座城市共35間餐廳上榜，唯一的3鑽是廣州白天鵝賓館「玉堂春暖」；北京也有35間餐廳上榜，惟並無餐廳獲得3鑽。

▼ 香港部分「摘鑽」餐廳一覽

+ 8 + 8 + 8

此外，香港、澳門和台北則分別有20間、12間和6間餐廳入選。東京、新加坡和曼谷也分別有20、8、5間餐廳登榜。

香港入圍的20間餐廳中，3鑽食府分別是米芝蓮3星的四季酒店「龍景軒」，以及粵菜館「好酒好蔡」；10間2鑽食府當中，有8間都獲得米芝蓮星級，包括1星的「大班樓」，以及3星的「8 ½ Otto e Mezzo BOMBANA」、朗廷酒店「唐閣」等；8間1鑽食府有4間名列米芝蓮星級，包括3星「志魂」、2星麗思卡爾頓酒店「天龍軒」等。

中港澳台四地 僅台灣無「三鑽」餐廳

另外，台北和澳門分別有6間及12間鑽級餐廳，當中也不乏米芝蓮星級餐廳。例如台北的米芝蓮一星餐廳RAW，以及澳門的米芝蓮二星餐廳巴黎軒。不過，台灣是兩岸四地唯一沒有餐廳獲「三鑽」殊榮的地區。

根據黑珍珠餐廳指南網站，該指南由資深饕客、美食研究者、烹飪專家、美食文化傳播者組成評委會，匿名造訪餐廳後評分、評價，最後由餐飲行業專家、烹飪大師、知名美食家組成的理事會投票決定結果，期間大會邀請熱愛美食的企業精美、媒體精英和投資人，對造訪過的餐廳提供意見，供理事會決議時參考。

（綜合報道）