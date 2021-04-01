官方尋求第四代戰機技術突破　改良型殲31會否入列航母受關注

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-01 19:31

中國新一代戰機殲-31（又稱FC-31「鶻鷹」）再有最新消息傳出，而美軍此前就擔憂，美國研製下一代戰機進展將落後中國。

有「中國殲擊機搖籃」之稱的瀋陽飛機工業集團3月22日在微信公眾號發佈聲明，公開2021年的工作計劃。

聲明中説，將提升積層製造，控制表面電磁缺陷，還有自動化纖維放置等相關技術，在第四代戰機計劃上追求突破，以成功研製這款戰機。而中方所謂的四代戰機，是指如殲-20、蘇-57等隱形戰機。

雖然聲明中並未明指是哪款戰機，但附上了編號為「31001」的殲-31戰機的照片，這也是瀋陽飛機工業集團打造的唯一一款四代戰機。

同時，中國航空學會主辦的《航空知識雜誌》主編兼知名航空博主王亞男認為聲明中所指的是改良型殲-31是有道理的，因為目前的版本只是原型。據他推測，中國海軍未來需要在航母上有較先進的戰機，而為此量身訂製的殲-31是個好選擇。

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此外，瀋陽飛機工業集團也宣佈，該集團也在探索下一代戰機，包括研究如温度調適，以及結構與功能整合等技術。

另據美國《防務新聞》周刊網站此前報道，美國空軍作戰司令部（Air Combat Command）凱利（Mark Kelly）2月説，美國正在研製下一代戰機，但進展可能落後中國。

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美國《軍事觀察雜誌》3月4日報道稱，隨着俄羅斯經濟的急劇下滑，中國成為世界上正在崛起的最大經濟體，這導致美國在新一代戰鬥機發展上的主要競爭對手發生了變化，中國成為美國的頭號競爭對手。