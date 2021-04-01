新冠疫苗｜北京大興區接種率達8成　專家：該區初步建立免疫屏障

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-01 10:24

國家衛健委啟動新冠疫苗接種「日報制」一個星期後，截至3月30日，內地接種新冠疫苗數量達到1.14億劑次。從增幅來看，每天比前一天增加300萬至400萬劑次，峰值是增加600萬劑次左右。 中國疾病預防控制中心研究員、世衛組織疫苗研發委員會顧問邵一鳴認為，目前內地的接種速度不低，經過一星期的測試後，隨着疫苗產能進一步釋放，達到一天1000萬人的接種數量一點問題都沒有。

北京航空航天大學開展在校學生新冠疫苗第二劑接種工作。（新華社）

目前北京大興區新冠疫苗接種覆蓋率達80%，邵一鳴稱，這意味該區初步建立了新冠免疫屏障，「這個地方不可能有新冠病毒的流行了。」他認為這是全民疫苗接種行動中一個亮點，但其他地方的接種率若沒能跟上，也會出現漏洞。「所以這就是為什麼我們在去年把高風險職業人群的接種覆蓋之後，現在開始全人群的有序免疫接種。」

過去一周，內地每天接種新冠疫苗的增幅約為300萬到600萬左右。邵一鳴表示，任何一個大規模行動都要有熱場，逐漸把各個系統測試好。經過這個階段的測試之後，隨着疫苗產能進一步釋放，達到一天1000萬人的接種數量一點問題都沒有。

上海啟動外籍人士新冠疫苗預約接種。3月29日， 注射接種前，醫務人員向外籍人士展示疫苗信息。（新華社）

至於疫苗產能能否跟上接種劑次的增速，邵一鳴表示，內地疫苗年底規劃產能大概可以達到50億劑，不過產能方面有雙重壓力，「除了要管14億國民，我們中國的疫苗也是全球的公共產品，要幫助世界人民。」

當被問到如果中國不能及時建立免疫屏障將有何後果，邵一鳴說，假如不盡快用成本代價最小的疫苗手段建立起免疫屏障，那中國的優勢就會變成劣勢，所以在可能存在的風險出現前，必須建立免疫屏障維持優勢。他強調，積極參與國家的疫苗接種，也是每個公民的義務。