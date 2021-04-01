中科院化學所昨發生爆炸致1人死亡　網傳反應釜沒冷卻就打開肇禍

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-01 15:05

據內地《紅星新聞》報道，位於北京的中科院化學所工作人員今日（4月1日）確認，該所昨日（3月31日）發生爆炸事故，導致1人死亡。

網傳死者是一名女學生，事故原因是反應釜在還沒冷卻時就被打開，繼而才發生爆炸，但消息未獲官方證實。不過事件已引起不少同樣需要做實驗的網民熱議，「（要）活着畢業」、「看完話題望著抽屜裡一堆反應釜陷入沉思」、「我現在十分害怕真的，我昨天做實驗剛剛用過反應釜」、「我很怕死 ，實驗做不出來不要緊，小命要緊」。

網傳事故原因是反應釜在還沒冷卻時就被打開，繼而才發生爆炸，但消息未獲官方證實。工作人員則稱死者並非研究員。（微博）

上述工作人員則表示，中科院化學所昨日確實發生爆炸事故，但是身故者並非研究員，具體情況他們也不是很清楚，「這個事情說實話是挺悲痛的」；又強調目前調查工作還在進行中，未來必會以公開形式提供一個說法。另一方面，有網民在中科院官網微博「中科院之聲」的一條微博下就此事詢問，官微對此回應道「安全第一，警鐘長鳴，珍惜生命」。

據中科院化學所的官方網站資料顯示，成立於1956年的中國科學院化學研究所是以基礎研究為主，有重點地開展國家急需的、有重大戰略目標的高新技術創新研究，並與高新技術應用和轉化工作相協調發展的多學科、綜合性研究所，是具有重要國際影響、高水平的化學研究機構。截至去年底，該所共有542名在職職工，包括11名中國科學院院士、6名發展中國家科學院院士、104名研究員、281名副高級專業技術人員。

（綜合報道）