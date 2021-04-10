上海去年物價升6%　取代香港成全球生活成本最高城市

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-10 10:55

周五（9日），瑞士寶盛私人銀行發布的《2021全球財富和高端生活報告》（以下簡稱《報告》）顯示，上海取代香港首次成為全球生活成本最高城市，日本東京的排名升至第二，香港則連跌兩位至第三。 《報告》還指出，香港樓價在25個城市中排名第二，僅次於摩納哥。

上海首次成為全球生活成本最高城市。（新華社）

《報告》中涵蓋了全球25個主要城市，追踪一籃子20種高端商品和服務的價格。對於上海生活成本連跳兩級超越香港，瑞士寶盛私人銀行亞太區研究部主管Mark Matthews表示，以美元計算，去年上海物價上升6%，而全球平均只上升1%，而香港物價則持平，同時上海的商務艙機票和酒店價格都大幅上升，亦是上海取代香港成為生活成本最高的城市的主要原因。

Mark Matthews又表示，香港經濟今年出現復蘇，但由於港元與美元掛鉤，考慮到匯率因素對高端生活指數的影響，加上預計人民幣兌美元在未來12個月將由現時的6.55升值至6.35，有助強化上海的地位，因此認為香港未必能夠重拾第一寶座。

香港樓價在25個城市中排第二。（資料圖片）

《報告》又顯示，香港樓價在25個城市中排第二，僅次於摩納哥，而香港的樓市交投量已回復至疫情前水平。瑞士寶盛表示，香港樓市剛性需求強，預計樓價未來會穩步上揚。

《報告》稱，亞洲是全球生活成本最高的地區，而受疫情打擊美洲則成為生活成本最便宜的地區。

（綜合報道）