中美俄高超音速武器競賽現狀　美媒指中國進展迅猛

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-04-12 21:01

中美空中競賽激烈。美國空軍最近進行的空射高超音速武器試驗失敗。有美媒報道稱美國在大國高超音速武器研發競賽中落後，中國研發「速度迅猛」。

據稱高超音速武器飛行速度極快，導致目前的任何型態反導彈攔截系統都無效。（中國央視截圖）

美商務部在4月8日將7家中國超級計算機實體加入制裁名單。有説法指這是美國不滿其高超音速技術落後。此前美軍高層就多次發出警告，稱中俄在該領域遠遠超出美國。

美國空軍在4月5日首次進行了AGM-183A 「空射快速反應武器」（ARRW）項目的推進器測試載具試驗，但試驗遭遇故障，導彈未能從B-52H轟炸機上脱離，以失敗告終。

美國空軍的高超音速導彈首飛失敗：

美媒CNN報道稱，在全球緊張局勢加劇之際，美國與中國和俄羅斯展開競賽，以開發高超音速武器。中國研發「速度迅猛」並且正大量投入精力，美國「正處於落後地步」。

在美國的高超音速武器項目正在試驗的階段，中俄的高超音速武器已經進入部署階段。中國在2014年首次進行了高超音速導彈試驗，俄羅斯則在2016年開始。

中國在2014年1月9日首次測試高超音速飛行器，美國防部稱其為「WU-14」。目前戰略界認知該武器已經實戰化，曝光的DF-ZF型東風導彈就是裝備高超音速彈頭的型號。

據稱這種滑翔載具的飛行速度達到了10倍音速。北美防空司令部和北方司令部司令格倫·萬德克上將（Glen VanHerck）今年3月警告稱，這種高超音速武器「對我們提供行動預警和攻擊評估的能力構成挑戰」。

中俄高超音速武器研發進展快速：

據內地媒體透露，在2019年北京國慶閲兵上首次露面並安裝有高超音速滑翔載具的東風-17彈道導彈，其滑翔彈頭速度能達到10倍音速。

在去年8月，中國向南海發射的東風-21D和東風-26B反艦導彈曾震驚世界。這兩款也被官方證實裝備了高超音速滑翔彈頭。

據俄通塔斯社報道，俄羅斯計劃測試名為「鋯石」的新型超高音速導彈。俄羅斯總統普京（Putin）在2019年説，該導彈的速度能達到9倍音速，射程超過1,000多公里。俄羅斯將在2022年開始部署該系列高超音速導彈。

美媒《新聞周刊》報道稱，俄羅斯的高超音速武器項目包括「先鋒」和「匕首」。前者是導彈發射的高超音速滑翔彈頭，後者是空射的高超音速導彈。這兩種高超音速武器都能夠攜帶核彈頭。

近年來，高超音速武器逐漸成為大國軍事競賽的裝備之一。據稱高超音速武器的巨大優勢在於飛行速度極快，當前的任何型態反導彈攔截系統均對其無效。

它的另一優勢在於超高速度的動能物體自身打中目標時能引發巨大毀滅性，甚至不需搭載火藥彈頭。目前只有美俄中印四國正在研製該型武器，俄羅斯宣稱自己是世界上唯一部署高超音速武器的國家。