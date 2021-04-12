阿里巴巴被罰逾182億元　內地商界恐遇「反壟斷」連鎖效應

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-04-12 19:02

中國電商巨擘阿里巴巴集團遭反壟斷重罰182.28億元，由阿里巴巴創辦人馬雲一手催生的杭州湖畔大學也被叫停本年度招生，馬雲則保持沉默。中國業內也開始「互咬」，誰會成為下一個阿里巴巴，各大平台如驚弓之鳥。

2016年3月27日，杭州湖畔大學第二屆開學典禮上，馬雲講話。有消息人士指出，北京可能認為，馬雲通過湖畔大學培養強大的追隨者。（視覺中國）

4月10日，國家市場監管總局以「濫用該市場支配地位，對平台內商家提出『二選一』要求」，違反反壟斷法為由，對阿里巴巴處以其2019年中國境內銷售額4,557.12億元4%的罰款，計182.28億元。

另據最新報道，由阿里巴巴創辦人馬雲一手催生的杭州湖畔大學已被叫停本年度招生，原定3月底開始的一年級課程也已停止授課。

在這場風暴眼中，馬雲仍然保持沉默。自2020年10月，馬雲公開演講「炮轟」中國金融監管之後，他旗下的平台及其他網路巨頭企業遭到北京連續整頓。

此後至今的6個月裏，馬雲逐漸銷聲匿跡。中國官方在2月份公佈的中國傑出企業家榜單中， 作為最成功的企業家之一的馬雲落榜，也突顯了其與北京發生的衝撞。

馬雲以往言論引發熱議：

+ 3 + 3 + 3

北京近一段時間顯示出對反壟斷行為的嚴監管態勢。有分析指出，阿里巴巴被罰可能只是北京整肅平台經濟的開端，未來料有更多巨頭受到波及。外界也紛紛猜測誰會成為下一個阿里巴巴。

上海大邦律師事務所律師游雲庭表示，「政府需要一個好的例子，展現出在反壟斷方面的決心。這筆高額罰款也體現了這點。」

在阿里罰單公佈後，中國房地產行業也開始「互咬」。58集團的CEO、安居客董事會主席姚勁波在社交平台發文指控貝殼找房企業有「二選一」壟斷行為，呼籲國家反壟斷罰款貝殼40億。對此貝殼找房回應稱「自創立起，堅持依法經營，完善合規體系」。

在3月下旬，網路巨頭騰訊的創始人馬化騰被反壟斷監管機構約談。有分析稱，預計騰訊是下一個面臨更嚴格的反壟斷監管調查的公司。