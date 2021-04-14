北約秘書長：中國崛起是全球性問題　呼籲各國團結應對挑戰

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-04-14 17:05

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在一場網絡會議中，將中國崛起形容成「具有決定性意義的全球問題」，並表示這將影響到所有人。 雖然在表態中肯定中國脱貧等發展成果，但斯托爾滕貝格亦強調「必須清醒地認識中國崛起帶來的挑戰」。

據印度新德里電視台報道，斯托爾滕貝格周二（13日）在印度舉辦的「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）中發表上述言論。他表示，中國使數百萬人擺脱了貧困，帶動經濟增長和繁榮，是許多北約國家的重要貿易和投資夥伴。

在肯定中國崛起帶來機遇的同時，斯托爾滕貝格表示，「我們必須清醒地認識中國崛起帶來的挑戰」。斯托爾滕貝格隨後列舉了一系列「挑戰」，包括軍事實力的增長、價值觀的認同、台灣問題、南海問題等等。

北約秘書長斯托爾滕貝格曾説，如果北約團結一致，歐洲與北美盟友們完全有能力共同應對中國的崛起和挑戰。（AP）

斯托爾滕貝格接着説道，「在應對崛起中的中國所帶來的安全影響時，北約是一個達成統一意見的關鍵平台……我們希望與世界各地的朋友和合作夥伴更緊密地聯繫在一起。因為這是保護基於規則的國際秩序的最好方式。」

過去一段時間，北約方面多次提及「中國崛起」相關説法。2021年3月23日，托爾滕貝格與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）共同出席一個論壇時，提到中國的挑戰。他説，「如果你對中國感到擔憂，中國很快將成為世界上最大的經濟體，但北約盟國加在一起，我們擁有世界經濟總量的50%和世界軍力的一半。加在一起，我們可以真正動員起來形成大量的創新和技術，應對中國崛起帶來的影響和挑戰。」

對此，中國外交部發言人華春瑩曾表示，中國始終奉行防禦性國防政策，人均國防開支遠遠低於其他大國。很多人都認同，中國的發展是全世界的機遇，而不是任何人的威脅。中國將繼續沿着和平與合作的正確道路堅定走下去。

華春瑩還提到，希望北約樹立正確的中國觀，理性看待中國發展和內外政策，多做有利於國際和地區安全與穩定的事。中方願在平等和相互尊重基礎上同北約開展對話與合作。