29國新任駐華大使遞交國書　習近平：「你們是與中國溝通的橋樑」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-15 11:22

周三（14日）下午，中共總書記、國家主席習近平在人民大會堂接受29國新任駐華大使遞交國書。 習近平表示，「你們都是各國的友好使者，也是與中國溝通的橋樑。」習近平又說，願在平等互利基礎上同各國人民深化友誼、增進互信、擴大合作。

習近平與29國新任駐華大使合影。（新華社）

周三下午，來自阿富汗、希臘、波黑、馬達加斯加、意大利、東帝汶、密克羅尼西亞聯邦、蘇丹、毛里求斯、尼泊爾、巴基斯坦、摩爾多瓦、丹麥、比利時、阿曼、岡比亞、塔吉克斯坦、英國、委內瑞拉、日本、南非、斯里蘭卡、白俄羅斯、愛爾蘭、以色列、幾內亞比紹、朝鮮、伊拉克、阿根廷等29國駐華大使向習近平遞交國書。

習近說，過去一年，中國人民同各國人民同舟共濟、共抗新冠肺炎疫情，譜寫了國際友好合作新篇章。今年是中國共產黨成立100周年，也是中國實施「十四五」規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年。中國將堅定貫徹新發展理念，積極構建新發展格局，讓中國發展更好惠及各國人民。

習近平表示，「你們都是各國的友好使者，也是與中國溝通的橋樑」。（央視新聞）

習近平指，今年也是中國恢復聯合國合法席位50周年、加入世界貿易組織20周年。中方願同各國一道，堅定支持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護多邊貿易體制，堅定推進全球治理體系建設，推動構建人類命運共同體。北京冬奧會明年舉行。我們有信心在各方積極支持和參與下，克服疫情影響，辦成一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

習近平強調，中國人民歷來珍視友誼、愛好和平，願在平等互利基礎上同各國人民深化友誼、增進互信、擴大合作，高質量共建「一帶一路」。希望使節們為推動雙邊關係發展和聯合國同中國合作作出積極貢獻。

29國新任駐華大使向習近平遞交國書。（央視新聞）

（央視新聞）