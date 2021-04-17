新疆軍區演習頻繁　新兵進駐4300米高原執行實彈射擊訓練

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-04-17 20:00

在新疆面臨各種西方輿論壓力之際，新疆軍區展開多個軍事演練。日前，新疆軍區某合成團三營在海拔4,300多米的喀喇崑崙高原組織新兵進行首次實彈射擊訓練。

據官方央視軍事官方微博4月16日消息，首輪射擊中，新兵們採取熟悉卧姿有依託射擊方式。而在第二輪射擊，營長結合實戰要求改變射擊條件，要求就攜槍奔襲，匍匐前進後進行射擊。

消息指，射擊前的劇烈運動，導致新兵們呼吸緊促，心跳加速，加速強風來襲，據槍瞄準難度陡然增加，在高達7級的強風下，新兵們迅速調整狀態，快速適應，完成射擊。

消息披露，在訓練間隙，營長組織新兵們進行戰鬥小組對抗賽，比賽要求採用跪姿射擊，在經過幾輪角逐後，第二戰鬥小組獲得最終勝利。

就在此前圍繞新疆問題引發的人權爭議之際，新疆軍區已展開多項演練事項。

4月8日，新疆軍區某油料保障隊在極寒環境中組織應急開設野戰油庫、野戰加油站等課目演練，錘鍊部隊在複雜環境下全天候油料保障能力；4月13日，新疆軍區某陸航旅在天山腹地展開了一場跨晝夜實彈射擊演練，多機型混合編組、密切配合，全面檢驗陸航部隊全地域、全天候作戰能力。

此外，官方央視軍事頻道曾在2月28日公開了外界瞭解甚少的解放軍「金獵隼」部隊。該部隊主打培養現代化軍事作戰人才，士兵被安排學習先進的軍事知識以及使用高科技軍事設備等，報道中提到，該部隊通過探索軍事職業教育，拓寬官兵成才途徑。

該旅旅長程濤接受採訪時透露指，「金獵隼」是一支裝備精尖、技術主導的新型作戰力量。程濤稱，軍事職業教育是快速提高官兵素養和部隊整體作戰效能的關鍵，「技術主導變成了必要條件。」

該部隊自2017年成軍至今，極少見諸於報端，此前未有信息透露該部隊的實際作戰職能。中國《解放軍報》曾大篇幅報道該支部隊，並稱「在解放軍歷史上從來沒有過這種類型的部隊」。