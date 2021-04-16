器官移植｜中美科學家製造首個「人-猴胚胎」　人類細胞比例達7%

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-16 17:54

國際權威學術期刊《細胞》（CELL）近日刊登一篇中美科學家合作的研究成果，成功製造出存活率較高的嵌合體胚胎「人-猴胚胎」，在體外培養最長存活20天，但沒有繼續育成為胎兒。 對於倫理爭議，論文第一作者、昆明理工大學生物學教授譚韜在受訪時表示，團隊沒有移植胚胎的計劃，未來會否繼續培養胚胎，也還需要後續廣泛的討論和倫理論證。譚韜亦強調，研究是按照中美兩國的國家法規要求來進行。

食蟹猴。（資料圖片）

據內地媒體介紹，「人-猴胚胎」研究是將人類的多能幹細胞（pluripotent stem cell），注射入體外培養的食蟹猴胚胎之中。理論上，多能幹細胞具有與胚胎幹細胞（embryonic stem cells）一樣的分化潛能，能夠分化成為所有組織和器官。研究團體在每一個體外受精、發育到第6天的食蟹猴胚胎中，各注射25個人類的多能幹細胞。

嵌合體胚胎技術主要是用作解決器官移植不足的問題。科學家一直在探究替代方法增加器材移植，例如有3D打印、在體外培養「類器官」、直接從其他動物取得器官等。嵌合體動胚胎技術可令生物「長出」人類器官，而且此類器官在移植時，所引起的排斥反應可能會比直接使用正常動物器官少得多。

研究發現，注射1天後，全部132個胚胎均有出現人類細胞。胚胎發育至第10天，仍有111個胚胎能夠正常生長。不過，隨著時間推移，「人-猴胚胎」的存活率逐漸降低，並在第15天的時候開始銳減。及至第19天，僅有3個胚胎存活。值得一提是，19天是目前體外培養食蟹猴胚胎技術的極限。最後在第20天，所有胚胎均告死亡，研究亦隨即結束。

體外培養的「人-猴胚胎」最長存活20天。（網上圖片）

除了食蟹猴胚胎的存活率在今次的研究中有所提高外，研究亦發現人類細胞「人-猴胚胎」中的佔比達2%至7%，且在上胚層和下胚層中均有出現。隨著胚胎發育，上胚層和下胚層細胞將進一步發展為外胚層、中胚層、內胚層等，最終分化產生動物體的全部器官。報道提到，過去數年國外研究團隊有嘗試過製造「人-豬胚胎」、「人-羊胚胎」等，但效果都不甚理想。例如2017年的「人-豬胚胎」研究，只有約12%胚胎能夠繼續發育，而且人類細胞占比不足0.001%。換言之，如果繼續培養甚至移植「人-猴胚胎」，讓其最終能夠「出生」，該生物體內的器官，可能都會存在人類細胞。

對於製造「半人半猴」的倫理爭議，論文第一作者、昆明理工大學生物學教授譚韜在受訪時就表明，研究有按照中美兩國的國家法規要求來進行，而且中國並沒有禁止嵌合體胚胎的實驗，只是需要得到倫理審批。雖然今次的研究是和美國的科學家合作，但在研究的前期、中期和結束，中國和美國政府都有對研究的科學性和倫理進行數輪諮詢和審查。

另一名通訊作者、昆明理工大學的生物學教授牛昱宇亦稱，整個研究都是在體外進行，沒有進入體內，體外培養就像培養細胞一樣，不會產生個體，「對我們的工作來說，這是一個重要的倫理界限。」牛昱宇表示，從倫理角度出發，未來可用於產生器官很可能就是人類與非靈長類動物的嵌合體胚胎，今次的研究更多是去了解人類細胞在嵌合過程中所發生的事，故研究團隊有詳細評估「人-猴胚胎」的發育過程，有助於人類與非靈長類動物的嵌合體胚胎的研究和可再生醫學研究。

（綜合報道）