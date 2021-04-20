習近平赴母校清華大學視察　高考往事再引關注

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-04-20 22:00

清華大學110周年校慶前夕，國家主席習近平4月19日赴清華大學視察。據《央視新聞》報道稱，習近平在清華大學期間，視察美術學院、成像與智能技術實驗室、重點教學科研成果展示、西體育館。 清華大學為習近平母校，外界在關注習近平此次視察行程的同時，習近平的高考往事再被關注。

4月19日，習近平在清華大學西體育館籃球場同校籃球運動員交談。（新華社）

《人民網》曾在2014年刊文曝中共高層的高考往事。其中提及，1969年，習近平到陝北插隊。雖然身為中共革命元勛之子，但適逢「文革」，其父習仲勛被打倒，因此習近平在陝北6年，「成分」一直不好。習近平撰文回憶，在陝北，光入團申請書他就交了8次，入黨申請書更是寫了10份。而能在文革未結束時讀大學，也是他和當地領導力爭的結果。

在《我是黃土地的兒子》一文中，習近平回憶：「那時候報大學，清華有兩個名額在延安地區，全分給了延川縣。我三個志願都填清華，你讓我上就上，不讓我上就拉倒。縣裏將我報到地區，縣教育局領導仗義執言為我力爭。清華來招生的人不敢做主，請示學校……當時，我父親下放的洛陽耐火材料廠，開了個『土證明』：『習仲勛同志屬人民內部矛盾，不影響子女升學就業。』開了這麼個證明，就上學了。走的時候，當地還剩下的一些知青都特別羨慕我。」

《人民日報》旗下的微信公眾號俠客島稱，插隊時「帶了沉甸甸一箱書」、「邊吃飯邊看磚頭一樣厚的書」的青年習近平圓了讀書夢，在清華大學化工系基本有機合成專業度過了本科時光。20年後，他又回到清華園在職攻讀馬克思主義與思想政治教育專業的博士研究生，並以《中國農村市場化研究》一文獲得博士學位。