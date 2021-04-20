北京市檢察院政治部主任住所墮樓身亡　患抑鬱症警方排除刑事嫌疑

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-20 11:43

《北京日報》近日引述警方消息，北京市檢察院政治部主任馬立娜在上周六（17日）在其住所墮樓身亡，經現場勘查和調查走訪，已排除刑事嫌疑。 報道提到，家屬反映及相關醫院診斷記錄均顯示，馬立娜患有抑鬱症。

根據北京市檢察院官網公開的簡歷，馬立娜於1968年10月出生，是共產黨員。馬立娜畢業於中國政法大學民商經濟法學系，擁有法學碩士學位，是現任北京市人民檢察院黨組成員、政治部主任。

馬立娜擁有法學碩士學位，是現任北京市人民檢察院黨組成員、政治部主任。（網上圖片）

馬立娜曾經在北京市第一中級法院工作多年，曾任法院辦公室副主任、研究室副主任、政治部副主任、組宣處處長、黨組成員、政治部主任、副院長。馬立娜於2019年7月調任檢察院現職1，負責政治部、機關黨委（黨建工作處）、機關紀委、機關工會、國家檢察官學院北京分院等工作。

馬立娜最後一次公開露面是在上月23日。當天下午，北京市檢察院舉辦全市檢察機關黨史學習教育專題輔導報告會，馬立娜是主持。報告會邀請中國人民大學馬克思主義學院中共黨史系教授、博士生導師吳美華作題為「學習百年黨史，總結寶貴經驗」的專題輔導報告。

（綜合報道）