糧食年產量要保持1.3萬億斤　農業農村部：氣象不樂觀病蟲害重發

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-20 12:36

今年內地的政府工作報告中提出，糧食產量要保持在1.3萬億斤以上。 不過，農業農村部在周二（20日）的新聞發布會上就表示，今年氣象年景不容樂觀，重大病蟲害也呈重發態勢，部方正開展相關行動全力以赴奪取全年糧食豐收。

農業農村部種植業司副司長劉莉華表示，若要實現今年糧食生產的目標任務，需從三個方面入手。一是義利同抓穩面積，面積是產量的基礎亦是約束性指標，各地要將面積任務進一步細化實化，把責任落實到縣鄉。同時，農業農村部亦整合落實直接支持糧食生產的資金240億元（人民幣．下同），較去年增加了60億元。

劉莉華稱，二是要強化科技提單產。抓住耕地和種子兩個要害，完成1億畝高標準農田的建設任務。在300多個市縣開展綠色高質高效整建制示範，集成組裝推廣60套區域性綠色高效技術模式，示範帶動大面積的均衡增產。同時農業農村部還組織開展了「奮戰100天奪夏糧豐收」行動，加強分類指導，落實關鍵技術。

劉莉華又表示，今年氣象年景不容樂觀，旱澇、極寒、極熱等極端天氣可能多發，重大病蟲害也呈重發的態勢，農業農村部及早制定了防災減災的預案，指導各地落實科學抗災的措施，組織開展了「蟲口奪糧保豐收」行動，切實減輕氣象災害和病蟲害的損失，確保實現抗災奪豐收。

（澎湃新聞）