中國飛龍-2無人隱形轟炸機登場　研發速度被指領先美軍競爭對手

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-04-22 19:31

中國中天飛龍（西安）智能科技有限責任公司（簡稱中天飛龍）發佈消息稱，其研發的飛龍-2無人隱身轟炸機首架原型機下線。該飛機在飛行速度、作戰半徑、載彈量、隱身性能等方面與美軍正在研製的B-21「突襲者」隱身轟炸機接近，並將在完成首飛和產品化方面領先美軍B-21「突襲者」。

據中天飛龍官方微信公眾號發佈的消息，該公司研發的飛龍-2無人隱身轟炸機首架原型機於近日下線，標誌着飛龍-2無人機的研發正式步入「快車道」。

據介紹，飛龍-2無人隱身轟炸機採用飛翼無尾佈局、揹負式進氣道和內埋彈艙設計，消除了雷達波強反射機理；全機複合材料用量達到90%以上，並在蒙皮表面敷設新型雷達吸波材料，進一步降低了雷達回波強度；射頻天線均與蒙皮共型安裝，並採用頻率選擇表面（FSS）技術，光學偵察設備與機體結構一體化設計，結合表面塗覆金屬鍍層，避免了傳統構型的強反射效應；主動雷達採用寬帶和跳頻工作體制，降低被截獲概率；發動機噴管採用二維固定噴管，並通過引射噴流冷卻，極大降低了紅外輻射強度。因此飛龍-2無人隱身轟炸機具備了優良的全向雷達和紅外隱身性能。

其中，飛龍-2無人隱身轟炸機配備多種光學和主被動雷達載荷，可在全天候複雜氣象條件下發現和自動識別戰場上各類目標。它可以攜帶多種類型的精確制導武器對敵指控中心、預警雷達、防空系統、軍用機場、航空母艦、兵力集結點等戰場關鍵節點實施打擊。

除此之外，飛龍-2無人隱身轟炸機還可以作為有人隱身飛機的「忠誠僚機」協同完成複雜戰術任務，也可根據預設策略實施自主攻擊。它還可攜帶大量搭載模塊化任務載荷的「蜂羣」無人機，對敵先進防空系統保護的戰役、戰術目標進行分佈式偵察、電子干擾/壓制、飽和攻擊和毀傷評估，具有極強的戰場生存能力。

根據官方的介紹，飛龍-2無人隱身轟炸機在飛行速度、作戰半徑、載彈量、隱身性能等方面，與美軍正在研製的B-21「突襲者」隱身轟炸機接近，但飛龍-2無人機的採購成本和全壽命周期使用成本將顯著降低。尤其是根據中天飛龍的研製計劃，飛龍-2無人隱身轟炸機將先於美軍B-21「突襲者」隱身轟炸機完成首飛和產品化。

據瞭解，B-21轟炸機是美國空軍新一代隱形轟炸機，代號「突襲者」。根據美國防部計劃，B-21轟炸機將於2021年12月3日首飛，未來將代替老化的B-52H和B-1B兩款戰略轟炸機，與B-2轟炸機一起承擔戰略轟炸任務。

資料顯示，中天飛龍（西安）智能科技有限責任公司成立於2009年，作為中天引控下屬無人機板塊的重要組成部分，主營無人攻擊機、高速靶機、單兵戰術無人機等產品研發、生產。