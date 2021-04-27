推進海南自貿港貿易自由化　商務部等20部門聯合發布28項政策

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-27 09:58

據商務部網站4月26日消息，商務部、海關總署、市場監管總局等20部門近日聯合發布《關於推進海南自由貿易港貿易自由化便利化若干措施的通知》（以下簡稱《通知》），從貨物貿易和服務貿易兩方面，明確了28項政策措施。

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貨物貿易方面共13項政策措施。其中包括：洋浦保稅港區內先行試點經「一線」進出口原油和成品油不實行企業資格和數量管理，進口食糖不納入關稅配額總量管理，下放國際航行船舶保稅加油許可權限，支持開展有關認證機構資質審批試點等。

服務貿易方面共15項政策措施。其中包括：允許外國機構獨立舉辦除冠名「中國」、「中華」、「全國」、「國家」等字樣以外的涉外經濟技術展，技術進出口經營活動不需辦理對外貿易經營者備案登記，探索取消設立拍賣企業審核許可和商業特許經營備案，支持創建國家文化出口基地，建設國家對外文化貿易基地等。

商務部自貿區港司司長唐文弘表示，制定出台《通知》主要有三個考慮，一是細化落實《海南自由貿易港建設總體方案》部署要求，推進貿易自由便利政策制度的系統集成創新；二是滿足海南自由貿易港建設需要，回應市場主體實際訴求；三是推動海南自由貿易港貿易高質量發展，高標準實現2025年前分階段發展目標。

唐文弘又指，《通知》對於實行「一線」放開、「二線」管住的區域，提出有針對性的放寬限制安排，成熟一項推出一項，促進釋放發展潛力。此外，《通知》圍繞海南「三區一中心」的戰略定位，聚焦發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業，提出務實舉措。