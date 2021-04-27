內地北方地區沙塵暴頻發　專家：今年較同期偏多2.1次

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-27 13:47

4月14日，內蒙古西部、甘肅中西部、寧夏中北部及北京等地遭遇大範圍沙塵暴天氣肆虐；4月25日，內蒙古西部、甘肅河西等地再次受到沙塵暴天氣影響，還一度出現近百米高的「沙塵牆」。 今年入春以來，沙塵暴天氣在內地北方地區頻發。有專家表示，今年內地發生的沙塵暴及強沙塵暴次數為2013年以來最多，較同期偏多2.1次。

2021年4月25日，甘肅省張掖市臨澤縣境內遭遇「沙塵牆」。（中新社）

今日（27日），中央氣象台又一次發布沙塵暴藍色預警，預計27日8時至28日8時期間，新疆、青海、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、北京、天津、山東、河南、黑龍江、吉林、遼寧等15個省份的部分地區將會出現揚沙或浮塵天氣，其中內蒙古中部局地有沙塵暴。

中央氣象台首席預報員桂海林表示，今次沙塵天氣影響範圍和強度明顯弱於上一次過程（4月15日）。「本次蒙古氣旋位置偏東，移動路徑上沒有經過大範圍沙源地，『物質基礎』不夠充分；再者蒙古氣旋及其後部的冷空氣強度偏弱，大範圍的強風無法順利將沙塵吹離地面並向更高空輸送，也就是沙塵的起沙動力條件不足。」

對於，為何今年以來，內地發生沙塵暴天氣的次數明顯較以往更加頻繁、強度更大，中國氣象局環境氣象中心主任張碧輝稱，今年氣象條件有利於沙塵天氣發生。「今春蒙古國以及中國內蒙古一帶2月中下旬以來氣溫持續偏高、降水偏少，有利於土壤提前解凍，地表土質疏鬆，為沙塵天氣提供了有利的沙源條件。另外，3月以來氣旋活動明顯增多，且氣旋及其後部冷空氣活動路徑正面影響華北地區，從沙源地到華北距離短，因此大家感覺今年沙塵多、強度大，幾乎每次沙塵都給京津冀帶來明顯影響。」

相關圖輯｜4月14日起，沙塵肆虐內蒙古西部、甘肅中西部、寧夏中北部及北京等地

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據了解，沙塵天氣是春季的一種正常天氣現象，全球氣候變暖、降水減少加速荒漠化的同時，也令沙塵暴的天氣頻發。有專家認為，荒漠化是全球性問題，需要世界各國共同治理，只有整體生態環境得到明顯改善，才能有效減少沙塵天氣發生。

至於，內地北方地區即將入夏，沙塵天氣是否還會發生，桂海林稱，「儘管全年60%至70%的沙塵天氣都發生在春季，但沙塵並不只是春季的『特產』，夏季也依然會出現沙塵天氣，只是強度不大、範圍不廣，所以關注度不高。」

（新華社）