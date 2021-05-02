印度疫情｜中央政法委官微比較中印「點火」惹議　胡錫進籲須克制

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-02 14:19

中共中央政法委新聞網站官方微博「中國長安網」，昨日（1日）上載一張圖片，並配上「中國點火VS印度點火」文字，疑暗嘲印度抗疫不力。 事件引起不少輿論，網民都認為作為官方機構帳號，「中國長安網」發表上述言論不合適。《環球時報》總編輯胡錫進昨在微博發文稱，官方機構帳號應當高舉人道主義大旗，在發表上述圖文時必須克制。

「中國長安網」昨日發布一張題為「中國點火VS印度點火」的拼圖，並配有「#印度單日新增確診超40萬例」的話題標籤，暗示「中國點火發射火箭，印度點火焚屍火葬」。該微博發布後立即引起熱議，同日已被刪除。

胡錫進發文稱，官方機構的帳號應當高舉人道主義大旗，表達對印度的同情，將中國社會牢牢置於道義的高地上；這不是「聖母婊」，這是任何中國官方機構應有的態度和表現。至於「中國長安網」日前發布的拼圖和文字，胡錫進認為普通人代表個人發表是沒有問題，但是官方機構帳號必須克制，不認為官方機構帳號可以此方式博流量。

除此之外，「中國長安網」4月30日曾經發表一張拼圖，左圖為武漢火神山醫院施工現場，右圖則是印度露天焚屍場，並配有「#印度德里將狗用火葬場改為人用」的話題標籤，惟該微博昨日已被刪除。

中央政法委日前在官方微博發表中國火神山與印度「火神山」對比。（微博＠中國長安網）

「中國長安網」發布的微博引起大批網民討論：

支持長安網，我們的正人君子形象可以放下了，被圍攻了這麼多年，無論多麼高尚也會被視為軟弱，和流氓無賴的交流只有拳頭才有用，只有打服沒有說服 ​ 長安網只不過陳述了一個事實，敢講真話的太少了。 官微代表的是官方的態度，媒體微博代表的才是媒體自己的態度。所以中國長安網發的微博肯定是不妥的。 不妥，如果是媒體的話我會支持，但這個代表的是可是政法委！ 發這種有何意義？這種難道沒審核一下就發嗎？

（微博）