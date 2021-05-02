北京西站列車大延誤　數萬旅客滯留　五一假期變「車站半日遊」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-02 17:06

2021年「五一」假期首日，數萬名北京旅客在北京西站前滯留，令他們的「五一」假期變成了「車站半日遊」，引發微博網民熱議。 據新華社報道，北京西站今日（2日）發表道歉聲明稱，5月1日，受大風天氣影響，京廣高鐵定州東至保定東間接觸網掛異物，導致部分列車晚點停運，造成旅客滯留。目前，北京西站列車運行秩序已恢復。

有現場乘客在網上表示，「五一」中午開始，北京西站出現大量乘客滯留，南廣場南進站口突然關閉，「沒有網上通知，沒有短訊通知，沒有現場大屏幕通知，工作人員一問三不知，只有個別工作人員拿喇叭在門口喊話」，形容在萬人擁擠、人聲鼎沸的廣場上，眾人難以聽到喇叭傳出的聲音。

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報道指，有人等到半夜無奈離開，有人得知北廣場可以進站就繞了一大圈來到北廣場，同樣是人山人海、擁堵不前。個別從北廣場進站的幸運兒進站後發現，他們的車已經準時開走，於是他們凌亂在北京西站的人海中。

更多的人得到的是列車停運的消息，稱河北高鐵線路故障，十幾趟高鐵停運。然而，沒停運的普快列車乘客也被禁止進站，很多人堵在站外廣場而列車已在準時開走，眾多不知道停運消息的乘客在車站前滯留數小時直到深夜。

不少乘客在微博批評，官方的應急處理效能不佳：

「偌大的廣場沒有網絡訊號，沒有顯示屏，甚至沒有一個喇叭……管理人員寥寥，唯一的進站通道被堵死，詢問後得到的回應是：你要能擠進去你就擠。」 「早幹嘛去了？要早給句痛快話，廣場上至於人越積越多？已經在廣場上的人不敢走，沒到的人不知道，還不停地過來」 「在車站等了四五個小時，十點多才通知停運，很不容易搶的票湊的假期」

官方致歉：將提升風險防範能力

中國國家鐵路集團有限公司當晚10時則在官方微博通報，這次列車延誤是因河北省定州市境內大風吹揚鐵道附近農民用來覆蓋農地的地膜，導致接觸網故障。通報稱，北京鐵路公安局石家莊公安處已在線路附近查獲57歲的趙姓耕地使用者，正在調查中。

至周日（2日），北京西站發出聲明指，受大風天氣影響，京廣高鐵定州東至保定東間接觸網掛異物，導致部分列車延誤停運，造成旅客滯留。目前，北京西站列車運行秩序已恢復，對給旅客出行造成的影響，鐵路部門深表歉意。持停運列車車票的旅客，可在30日內辦理全額退票手續。後續將優化應急預案，完善應急保障設施，提升風險防範能力。

根據官方通報，北京西站5月1日共有16趟始發列車停運，2日則有8趟列車停運。

（綜合報道）