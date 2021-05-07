解放軍赴5千米高原試用新型野營帳篷　含衛浴就餐等11大模塊

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-05-07 14:05

中國青藏高原某地氣温驟降，正在執行演訓任務的西寧聯勤保障中心某野戰醫療所抵達指定地域，迅速完成充氣式野營帳篷搭設任務。

雪山下的解放軍新型充氣式野營帳篷。（中國軍網）

據《解放軍報》5月6日報道，該中心軍事設施建設處助理員楊明介紹：「此次試裝的充氣式野營支援保障系統，搭建迅速、展開高效，可更好保障部隊遂行野外任務。」

報道指，西寧聯勤保障中心擔負西部地區聯勤保障和作戰支援保障任務。在前期調研中，該中心軍事設施建設處瞭解到：新研製的某型充氣式野營支援保障系統，貼近中心任務保障需求。該系統最大優勢是採用閉氣式拱形結構，抗拉強度高、穩定性好、搭建快捷。為更好適應野戰宿營需求，該中心協調廠家拓展該系統功能，研發設計出指揮、維修、住宿、衞浴、就餐等11大模塊，並具有隱蔽與防偵視效果。

據介紹，這款充氣式野營帳篷可在惡劣環境中保持室內恆温，抗風雪能力強；可用於前進保障基地開設，也可前出伴隨保障。

連日來，該中心組織官兵在海拔近5,000米地域試裝該系統，探索其高原高寒條件下保障性能。他們還調整內層保温、管道防凍和氣泵機械效率，並進一步明確其適用環境、開設流程，進一步提升高原野營支援保障能力。

值得一提的是，此前解放軍還有新型保温營房供高原邊防部隊使用，保障解放軍邊防部隊日常生活和訓練。

據悉，解放軍新型保温營房安裝時無需機械，官兵可以徒手快速搭建，在室外温度-40℃，海拔5,000米以上的地區，可以保障室內温度高於15℃。