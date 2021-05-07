人行「520」發行2枚心形紀念幣　評價褒貶不一有網民直指「好土」

撰文：孫聖然
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中國人民銀行將自本周日（5月9日）起，發行2021吉祥文化金銀紀念幣一套，該套金銀紀念幣共有7枚，其中金質3枚、銀質4枚，均為中華人民共和國法定貨幣。
值得關注的是，其中包括2枚心形紀念幣，將於5月20日發行。
據了解，該套金銀紀念幣共有7枚，材質均為純金或純銀，重量介乎3克至100克，面額為5元（人民幣，下同）至80元不等，每款紀念幣的最大發行量介乎5000枚至30000枚。7枚紀念幣中，2枚命名為「美意延年」、1枚命名為「寸草春暉」、2枚命名為「琴瑟和鳴」、2枚命名為「竹報平安」。
該套金銀紀念幣的正面圖案均為「吉祥」文字造型襯以中國傳統紋飾，並刊國名「中華人民共和國」，以及年號「2021」。紀念幣的背面圖案包括名稱、面額等元素，花紋涉及鹿、壽桃、蝴蝶、天鵝、小鳥、百合花、竹子等寓意吉祥的圖案。
發行日期方面，2枚「美意延年」、1枚「寸草春暉」紀念幣將於本周日起發行；2枚「琴瑟和鳴」、2枚「竹報平安」紀念幣將於5月20日發行。
值得關注的是，2枚「琴瑟和鳴」紀念幣的形狀為心形，選擇於5月20日（內地稱「五二零」，與普通話「我愛你」發音相近）發行，別具寓意。
但對於央行發行的心形紀念幣，網民褒貶不一。有人認為：
「這款增值空間應該挺大的」。
「好想要啊」。
「我覺得挺好看的」。
已有人表示：
「好土」。
「土到極致就是潮」。
「這是這個時代審美設計出來的東西嗎」。
（中國人民銀行網站/微博）