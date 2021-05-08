國家網信辦將嚴打炒作劣跡藝人　規範粉絲非理性發聲應援等行為

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-08 17:02

國家網信辦在周六（8日）的新聞發布會上，宣布部署開展2021年「清朗」系列專項行動。 國家網信辦指，將重點對歪曲黨史國史軍史、網絡暴力、流量造假、未成年人網絡環境等多方面進行整治，為民眾營造更良好的網絡環境。

國務院新聞辦公室舉行記者會，介紹了2021年「清朗」系列專項行動的有關情況。（央視新聞）

周六（8日）下午，國務院新聞辦公室舉行記者會，介紹了2021年「清朗」系列專項行動的有關情況。專項行動主要包括，整治網上歷史虛無主義；整治春節期間的網絡環境；治理算法濫用行為；打擊網絡水軍、流量造假、黑公關；整治未成年人網絡環境；整治PUSH彈窗新聞信息突出問題；規範網站賬號運營；整治網上文娛及熱點排行亂象等8方面內容。

專項行動在關於劣跡藝人的整治中提出，針對網上文化娛樂亂象問題，重點整治互聯網盲目模仿、低俗惡搞、內容涉黃、浮誇出格等各類低俗化娛樂化炒作亂象，嚴厲打擊各種以吸引眼球、追求流量為目的的違法違規和違背社會公序良俗原則的網絡行為，嚴厲打擊網站平台炒作違法失德人員、劣跡藝人行為。規範明星及其背後機構、官方粉絲團的網上行為，嚴厲打擊網絡暴力，引發網絡粉絲群體非理性發聲、應援等的行為。

在整治未成年人網絡環境方面，專項行動提出，要著力為未成年人營造健康安全乾淨的網絡環境，集中整治影響青少年身心健康、妨礙青少年上網學習的不良信息。重點打擊「軟色情」圖文、視頻，嚴厲打擊涉及未成年人的不良網絡社交行為，深入清理QQ群組、互動社區、網絡遊戲、網文小說、視頻直播等環節存在的不良亞文化信息，深入整治網課平台推送低俗娛樂等與學習無關的信息問題。

國家互聯網信息辦公室副主任盛榮華表示，專項行動中，將運用法律、行政、技術手段進行整治。（央視新聞）

國家互聯網信息辦公室副主任盛榮華表示，專項行動中，將運用法律、行政、技術手段進行整治。對於整治過程中發現的典型案件還將集中曝光，做到查處一起、震懾一批的作用。群眾滿意不滿意、群眾受益不受益，是衡量專項行動的核心標準。

據悉，國家網信辦將按照計劃安排，推進2021年「清朗」系列專項行動，解決群眾反映強烈的問題，切實為廣大人民群眾營造良好網絡環境，提高人民群眾幸福感獲得感。

（央視新聞）