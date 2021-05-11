人口普查｜逾143萬港澳台及外籍人員居於內地　近半數居住5年以上

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-11 14:55

據第七次全國人口普查公報（第八號），居住在內地31個省份、並接受普查登記的港澳台居民及外籍人員合共有1430695人，有近半數居住時長超過5年。 其中，居於內地的香港居民有逾37萬人，包括男性202296人、女性169084人。

數據顯示，有逾143萬港澳台及外籍人員居於內地。（視覺中國）

數據顯示，居住在內地31個省份並接受普查登記的香港居民371380人、澳門居民55732人、台灣居民157886人，外籍人員845697人，合共1430695人，其中包括男性736286人、女性694409人。這組數據不包括因出差、旅遊等原因短期停留的港澳台居民和外籍人員。

上述人員中，以商務為目的77008人、以就業為目的444336人、以學習為目的219761人、以定居為目的419517人、以探親為目的74735人、其他目的195338人。

以時間計，上述人員在內地居住時間為五年以上的佔比最多，有603682人；居住時間三個月以下的佔比最少，有40659人。

從居住地看，上述人員中有418509人居住在廣東，為全國最多；其次是雲南，有379281人上述人員居住。人數排在前十名的省份還包括上海163954人、福建106248人、北京62812人、江蘇58201人、浙江46189人、廣西26043人、山東21829人、遼寧20562人。

（國家統計局）