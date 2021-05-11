人口普查｜任澤平：放開生育刻不容緩　實在不行先放開三胎

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-11 21:56

東吳證券首席經濟學家任澤平11日（周二）表示，中國第七次人口普查數據表明，老齡化、少子化、不婚化加速到來，放開（全面開放）生育刻不容緩，實在不行先放開三胎，並加快構建生育支撐體系，讓民眾生得起養得起。

計劃生育曾是中國多年的基本國策（點擊大圖瀏覽）：

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任澤平表示，普查結果及研究還顯示，中國人口「老齡化、少子化、不婚化」已加速到來。而在「十四五」時期（2021至2025年），這三大問題不但將「撲面而來」，人口更將陷入負成長，是中國經濟社會發展最大的灰犀牛之一。

任澤平指，中國老齡化的速度和規模前所未有，1962至1976年出生的嬰兒潮人口正加速步入老齡化，退出勞動力市場，「前面享受了多大的人口紅利，後面就要背負多大的老齡化負擔」，中國正從過去幾十年的「人口紅利期」轉入「人口負擔期」。

他又表示，在2010至2020年，中國15至59歲人口比重大減6.79個百分點，勞動力人口加速減少，勞動力成本大幅上升，正挑戰中國的「世界工廠」地位。如果不作改變，依靠日益嚴重的老齡化人口結構「能否實現民族偉大復興」？

任澤平建議官方加大托兒服務供給，大力提升0至3歲孩童入托率，從目前的4%提升至40%；同時進一步完善女性就業權益保障，加強保障非婚生育的平等權利。他還建議官方應積極因應人口老齡化，打造高質素老人服務產品和體系，建設「老年友好型社會」，並適時、適當延長法定退休年齡。