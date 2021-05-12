Tesla風波｜4月內地銷量按月跌近三成　出口創單月最高紀錄

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-12 14:19

近期，電動車生產商Tesla（特斯拉）在內地因維權事件及屢出事故引起各界關注。據最新數據顯示，今年4月Tesla在中國市場取得2.58萬輛的銷量成績，儘管銷量依然排名新能源車企前列，但環比3月的3.55萬輛下跌29%。 Tesla稱在4月份曾停產兩周以升級產線設備，銷量也因此而產生波動。

上月，張女士身穿「剎車失靈」T恤，站在Tesla車頂上維權。（微博）

乘聯會公布的中國市場汽車銷量顯示，1-4月Tesla累計銷量已達95,125輛。對於4月銷量的下滑，Tesla解釋稱，上海超級工廠Model Y生產線為提升生產效率和品質，在4月份曾停產兩周以升級產線設備，銷量也因此而產生波動。此外，Tesla中國出口14,174台，創下單月出口量最高紀錄。

Tesla近期屢傳車禍事件，上月一名女車主更在上海車展爬上一輛Model 3車頂抗議Tesla「煞車失靈」，並稱其父因此遇上事故險喪命。同時，Tesla也在中國面臨安全技術的疑慮，官方更質疑Tesla會利用車內外的錄影鏡頭搜集車主資料以進行諜報活動，恐危及國安，遂禁止所有軍事及國安機構人員使用Tesla，並嚴禁Tesla在軍事地點周邊進出。

為釋除相關疑慮，Tesla發聲明指出，將開發專屬的數據庫，以供全數中國用戶檢視所有車輛資料，預計年底前正式推出。另外，當局近期亦發布電動車數據的相關草案，要求Tesla在中國搜集到的資料，包括車輛位置資訊、路況及建築物的影像等，須全部保留在中國境內，草案會在5月15日前公開徵求公眾意見。