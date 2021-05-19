印度疫情｜官媒解釋中國製氧機貴價原因　澄清質量有獲市場認可

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-05-19 16:20

印媒《今日印度》早前刊登題為《漲價之後，中國現在又向印度輸送不合格的製氧機》的獨家報道，結果惹來不少中國網民批評。 官方傳媒《環球時報》近日就刊文，解釋中國製氧機對印度出口的實際情況。

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對於製氧機價格上漲的問題，報道引述中國醫藥物資協會醫療器械分會會長柏煜的說法，指主要有三個原因。第一是需求瞬間爆發導致供需關係失衡，第二是相關零部件比較缺乏，尤其是如分子篩等配件的供應鏈大多在歐美，這些配件本身都在漲價，交付周期又比較長，因此僅有的現貨不可能不貴。此外，柏煜稱有印度用户可能沒有直接找到生產廠家或者較大中間商進行採購，所以給了一些人層層加價的機會。

成都一間醫療用品貿易商的負責人姚女士亦稱，一些印度客户甚至持有偏見，認為中國企業會在印度需求激增時故意抬高價格，「所以他們反覆砍價，事實上，我們一直根據生產成本定價，沒有故意提價。」

關於質量問題，柏煜就稱中國製氧機已成為出口歐美的主流產品，質量得到當地市場的認可，多間跨國企業也在中國設廠，「可以説，中國製氧機從產品質量到品控都不存在問題」。柏煜提到，不同規格的製氧機出氧量不同，如果印度採購商選擇購買低流量的製氧機，當地民眾使用時可能就會覺得製氧機的出氧量不夠。

（綜合報道）