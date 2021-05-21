美人權組織控特朗普　涉以「中國病毒」等表述挑起對亞裔暴力事件

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-05-21 15:30

美媒消息指，美國前總統特朗普（Donald Trump）因使用「中國病毒」一詞，被美國華裔民權聯盟（Chinese American Civil Rights Coalition）告上法庭，訴訟稱，特朗普的有關表述對華裔美國人造成了很大傷害。

美國前總統曾多次在公開場合提「中國病毒」，並指責中國散播病毒。（Reuters）

據美國娛樂新聞網站TMZ5月20日獨家消息稱，「特朗普被美國華裔民權聯盟告了……他們對他在任期間不斷將新冠病毒（SARS-CoV-2）稱為『中國病毒』、『武漢病毒』和『功夫流感』感到憤怒。」

根據該媒體獲得的訴訟書，美國華裔民權聯盟稱，特朗普使用的貶損詞彙導致了最近針對華裔和亞裔美國人暴力事件的上升，而他自己應該再清楚不過。

美國華裔民權聯盟還在訴訟中表示，特朗普不斷使用「中國病毒」一詞，本質上是對他的大批支持者實行「狗哨」（dog whistle）政治，而這傷害了華裔美國人。

據美國《紐約時報》介紹，「狗哨」最早、最常見的含義是指用來喚狗的哨子。這個詞已經有200多年的歷史，但直到最近20年間，它在政治方面的引申義才逐漸流行起來：它指的是一種政治手段或政治演講，在看似面向普通大眾的一般信息中加入針對特殊人羣的隱性信息，或以模稜兩可的語言讓聽眾解讀成自己想聽的內容。

TMZ網站報道指，目前，特朗普被控以誹謗和精神傷害的罪名。美國華裔民權聯盟希望特朗普為居住在美國的每個亞裔美國人和太平洋島民支付1美元——總計大約2,290萬美元。該組織還表示，如獲賠償，它將用這筆錢建立一個博物館，展示亞太裔美國人的歷史和對美國的貢獻。

自新冠肺炎（COVID-19）爆發之初，特朗普與其高級官員就一直將新冠病毒傳播歸咎於中國，特朗普還曾多次在公開場合提到「中國病毒」。

美國現任總統拜登（Joe Biden）上任後簽署一項備忘錄，譴責新冠肺炎疫情期間針對亞太裔美國人的種族歧視和排外行為，並禁止聯邦政府使用「中國病毒」一詞，以避免涉及種族歧視。