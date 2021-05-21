習近平：未來3年再提供30億美元援助　支持中國疫苗企業技術轉讓

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-21 20:56

國家主席習近平以視像形式出席全球健康峰會並發表講話，強調早日戰勝疫情、恢復經濟增長，是國際社會的首要任務，又提出在着力提高應對重大突發公共衛生事件能力和水平上要有五點堅持。 同時，習近平宣布中國為繼續支持全球團結抗疫將有五項舉措，包括未來3年內再提供30億美元國際援助、支持中國疫苗企業向發展中國家進行技術轉讓，開展合作生產等。

習近平表示，一年多來，疫情起伏反覆，病毒頻繁變異，百年來最嚴重的傳染病大流行仍在肆虐。二十國集團成員應該在全球抗疫合作中扛起責任，同時要總結正反兩方面經驗，著力提高應對重大突發公共衛生事件能力和水平。習近平提出五點堅持，第一是堅持人民至上、生命至上；第二是堅持科學施策，統籌系統應對；第三是堅持同舟共濟，倡導團結合作；第四是堅持公平合理，彌合「免疫鴻溝」；第五是堅持標本兼治，完善治理體系。

習近平宣布中國將在未來3年內再提供30億美元國際援助。（中新社）

習近平提到，面對傳染病大流行，要秉持人類衛生健康共同體理念，堅決反對各種政治化、標籤化、污名化的企圖，「搞政治操弄絲毫無助於本國抗疫，只會擾亂國際抗疫合作，給世界各國人民帶來更大傷害。」此外，習近平稱當前疫苗接種不平衡問題更加突出，要摒棄「疫苗民族主義」，解決好疫苗產能和分配問題，增強發展中國家的可及性和可負擔性。

習近平在講話最後宣布，中國將有五項舉措繼續支持全球團結抗疫，一是中國將在未來3年內再提供30億美元國際援助，用於支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展；二是中國已向全球供應3億劑疫苗，將盡己所能對外提供更多疫苗；三是中國支持本國疫苗企業向發展中國家進行技術轉讓，開展合作生產；四是中國已宣布支持新冠肺炎疫苗知識產權豁免，也支持世界貿易組織等國際機構早日就此作出決定；五是中國倡議設立疫苗合作國際論壇，由疫苗生產研發國家、企業、利益攸關方一道探討如何推進全球疫苗公平合理分配。

（綜合報道）