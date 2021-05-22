雲南地震｜至少3死27傷逾7萬人受災　市民戶外睡帳篷避險

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-22 10:35

雲南大理州漾濞縣昨日（21日）晚上發生6.4級強烈地震和3次5.0級以上地震。截至今日（22日）6時，漾濞縣地震造成3人死亡、27人受傷送院救治。另外超過1.28萬間房屋受損，7.2萬人以上受災。

據了解，震中有房屋倒塌，掉落瓦，開裂的現象，震區出現因坍塌，滑坡造成交通中斷的情況。因為餘震次數太多，大理城區有市民昨晚選擇到戶外避險，睡在馬路邊、帳篷或車裏。

大理城區市民昨晚選擇到戶外避險（點擊睇片）：

雲南省地震局已啟動二級應急響應，開展地震應急處置工作。據了解，震中有房屋倒塌，掉落瓦，開裂的現象，震區出現因坍塌，滑坡造成交通中斷的情況。

雲南省衛健委已通知就近的大理大學附屬醫院，省地病所急診醫療救援隊出發救援，同時安排省一院，省疾控中心救援隊趕往救援。雲南省消防救援總隊已調集大理，麗江，保山，楚雄昆明，昭通，曲靖等地消防救援力量已集結完畢，隨時準備增援。

雲南省森林消防總隊大理支隊共110名指戰員，車輛14台，攜偵檢，破拆，醫療救護等地震救援裝備500餘件趕赴現場，今日凌晨0時25分隊伍已到達地震中，緊急展開救援。目前震中房屋倒塌嚴重，受災群眾已被轉移至安全區域。

雲南地震救援現場（點圖放大）：